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GC650/02
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
เตารีดขนาดกะทัดรัดและได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเกินคาด รีดผ้าได้ด้วยประสิทธิภาพเยี่ยมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ด้วยพลังไอน้ำประสิทธิภาพสูงและโดดเด่นด้วยหูจับที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ คุณจึงขจัดรอยยับได้ง่ายดายเหมือนใช้เตารีดที่คุณคุ้นเคย
พลังไอน้ำ 6g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 45g
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
800 วัตต์
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำช่วยขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย
กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีดไปทุกที่ตามต้องการ
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