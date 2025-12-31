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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02

ยกเลิกการผลิต

Travel ironเตารีดเดินทาง

GC650/02

1 รางวัล

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

เตารีดขนาดกะทัดรัดและได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเกินคาด รีดผ้าได้ด้วยประสิทธิภาพเยี่ยมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ด้วยพลังไอน้ำประสิทธิภาพสูงและโดดเด่นด้วยหูจับที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ คุณจึงขจัดรอยยับได้ง่ายดายเหมือนใช้เตารีดที่คุณคุ้นเคย

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ผลงานระดับมืออาชีพที่คุณนำติดตัวไปได้ทุกที่!

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

  • พลังไอน้ำ 6g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 45g

  • แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

  • 800 วัตต์

การเพิ่มพลังไอน้ำช่วยขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย

การเพิ่มพลังไอน้ำช่วยขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำช่วยขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้อย่างง่ายดาย

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีด

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีด

กระเป๋าจัดเก็บสำหรับพกพาเตารีดไปทุกที่ตามต้องการ

เตารีดรุ่นนี้สามารถใช้กับน้ำประปาได้

เตารีดรุ่นนี้สามารถใช้กับน้ำประปาได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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