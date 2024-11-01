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รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า**
เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips SpeedCare ให้ไอน้ำมากกว่าเตารีดไอน้ำ ซึ่งจะช่วยให้การรีดผ้าของคุณเร็วยิ่งกว่าเคย สนุกไปกับช่วงเวลาดีๆ ที่ได้จากเวลาในการรีดผ้าที่ลดลงไปกับครอบครัว ด้วยเตารีดเครื่องทำไอน้ำ Philips SpeedCareดูประโยชน์ทั้งหมด
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พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด
เครื่องทำไอน้ำ SpeedCare มีขนาดแท็งก์น้ำ 1.2 ลิตร ที่ช่วยให้คุณรีดผ้าได้ต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ช่วยลดความถี่ในการเติมน้ำทุกๆ ครั้งที่ต้องรีดผ้าจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณเติมน้ำได้แม้ในขณะที่กำลังรีดโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเย็นซึ่งใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงสำหรับการเติมน้ำ
แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
ด้วยเทคโนโลยี ProVelocity ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยให้เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณมีขนาดกะทัดรัดกว่าที่เคย เครื่องทำไอน้ำขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายกับโต๊ะรองรีด ช่วยให้การรีดผ้าของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องทำไอน้ำยังใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะที่ผสานฟังก์ชันการขจัดคราบตะกรันพร้อมการทำความสะอาด เพื่อปกป้องเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ หลังการรีดทุกๆ 10 ชั่วโมง ระบบเสียงและแสงไฟของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณจะช่วยเตือนให้คุณทำการขจัดคราบตะกรัน ภาชนะใส่คราบตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันได้สะดวกง่ายดาย เพียงวางเตารีดของคุณบนภาชนะที่ใส่คราบตะกรันโดยไม่ต้องถือให้เมื่อยมือ หลังเสร็จสิ้นการทำความสะอาด น้ำสกปรกจะถูกเก็บไว้ในภาชนะ เพียงเท่านี้เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง
เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง
แผ่นความร้อนเซรามิคทนทานต่อรอยขีดข่วน รีดลื่น และทำความสะอาดง่าย
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
วิธีขจัดตะกรัน
น้ำหนักและขนาด
ใช้งานง่าย
บริการ
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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