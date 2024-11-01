คำค้นหา

  • รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า** รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า** รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า**
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    SpeedCare เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC6631/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า**

    เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips SpeedCare ให้ไอน้ำมากกว่าเตารีดไอน้ำ ซึ่งจะช่วยให้การรีดผ้าของคุณเร็วยิ่งกว่าเคย สนุกไปกับช่วงเวลาดีๆ ที่ได้จากเวลาในการรีดผ้าที่ลดลงไปกับครอบครัว ด้วยเตารีดเครื่องทำไอน้ำ Philips SpeedCare

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿9,990.00

    SpeedCare เตารีดแรงดันไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ ทั้งหมด

    รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า**

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 4.5 บาร์
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 170 กรัม
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    • แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่องขนาด 1.2 ลิตร
    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด

    แท็งก์น้ำขนาด 1.2 ลิตร สามารถเติมน้ำได้ตลอดการรีด

    แท็งก์น้ำขนาด 1.2 ลิตร สามารถเติมน้ำได้ตลอดการรีด

    เครื่องทำไอน้ำ SpeedCare มีขนาดแท็งก์น้ำ 1.2 ลิตร ที่ช่วยให้คุณรีดผ้าได้ต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ช่วยลดความถี่ในการเติมน้ำทุกๆ ครั้งที่ต้องรีดผ้าจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณเติมน้ำได้แม้ในขณะที่กำลังรีดโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเย็นซึ่งใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงสำหรับการเติมน้ำ

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้เก็บได้อย่างง่ายดาย

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้เก็บได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยเทคโนโลยี ProVelocity ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยให้เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณมีขนาดกะทัดรัดกว่าที่เคย เครื่องทำไอน้ำขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายกับโต๊ะรองรีด ช่วยให้การรีดผ้าของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องทำไอน้ำยังใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

    ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะที่มาพร้อมเสียงและแสงไฟเตือนให้ขจัดคราบตะกรัน

    ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะที่มาพร้อมเสียงและแสงไฟเตือนให้ขจัดคราบตะกรัน

    ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะที่ผสานฟังก์ชันการขจัดคราบตะกรันพร้อมการทำความสะอาด เพื่อปกป้องเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ หลังการรีดทุกๆ 10 ชั่วโมง ระบบเสียงและแสงไฟของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณจะช่วยเตือนให้คุณทำการขจัดคราบตะกรัน ภาชนะใส่คราบตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันได้สะดวกง่ายดาย เพียงวางเตารีดของคุณบนภาชนะที่ใส่คราบตะกรันโดยไม่ต้องถือให้เมื่อยมือ หลังเสร็จสิ้นการทำความสะอาด น้ำสกปรกจะถูกเก็บไว้ในภาชนะ เพียงเท่านี้เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง

    สามารถใช้กับน้ำประปาได้ สามารถเติมน้ำได้ตลอดการรีด

    สามารถใช้กับน้ำประปาได้ สามารถเติมน้ำได้ตลอดการรีด

    เตารีดแรงดันไอน้ำออกแบบมาให้ใช้กับน้ำประปาได้ เมื่อน้ำในแท้งค์หมดขณะรีด คุณสามารถเติมน้ำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอหรือปิดเครื่อง

    แผ่นความร้อนเซรามิคเพื่อการรีดผ้าได้เรียบลื่นขึ้น

    แผ่นความร้อนเซรามิคเพื่อการรีดผ้าได้เรียบลื่นขึ้น

    แผ่นความร้อนเซรามิคทนทานต่อรอยขีดข่วน รีดลื่น และทำความสะอาดง่าย

    แรงดันปั๊มสูงสุด 4.5 บาร์

    แรงดันปั๊มสูงสุด 4.5 บาร์

    ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 170 กรัม

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 170 กรัม

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ
      เตือนการขจัดตะกรัน
      มี
      แนะนำให้ใช้น้ำที่ผ่านการกรอง
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของเตารีด
      1.1  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      26.4 x 30.3 x 40.4  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      19.8 x 21.7 x 34.6  cm
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      2.6  kg

    • ใช้งานง่าย

      เติมน้ำได้ทุกเวลา
      มี
      การเติมน้ำและเทน้ำออก
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1200  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      การจัดเก็บ
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 180 องศา
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.6  m
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      แผ่นความร้อน
      เซรามิก
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      110  g/min
      กำลังไฟ
      2400  W
      แรงดัน
      แรงดันปั๊มสูงสุด 4.5 บาร์
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      170  g

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips EasySpeed

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด