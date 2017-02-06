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  • รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*
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ปรับปรุงใหม่

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Vivaเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC7035/20R1

3.4
| (10) ตรวจดู

1 รางวัล

รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*
เตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips มอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งกว่า รีดผ้าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่ปฏิวัติวงการ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม

ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดผ้าได้เร็วกว่าด้วยไอน้ำที่มากกว่าถึง 2 เท่า*

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 5 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 210 ก.

  • ความจุแท้งค์น้ำ 1.7 ลิตร

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว

ระบบทำความสะอาดที่ง่ายดายในตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

ระบบทำความสะอาดที่ง่ายดายในตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

การขจัดตะกรันแบบปกติช่วยปกป้องและคงประสิทธิภาพการทำไอน้ำให้กับเตารีดของคุณ ในขณะที่ระบบ Smart Calc-Clean เป็นฟังก์ชันการทำความสะอาดและขจัดตะกรันในตัวซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ โดยที่เตารีดจะแสดงการเตือนด้วยแสงไฟและเสียงซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดและขจัดตะกรันแล้ว เพียงแค่วางเตารีดของคุณลงบนที่ใส่คราบตะกรัน Smart Calc-Clean แล้วจึงเริ่มการขจัดตะกรันได้ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาทีสำหรับน้ำที่สกปรกและตะกรันที่เกาะตัวกัน เมื่อการขจัดตะกรันเสร็จสิ้น เครื่องทำไอน้ำจะส่งเสียงบี๊พขึ้นหนึ่งครั้งและให้คุณนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.4

จาก 5

10

ตรวจดู

06/02/2017

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Beautiful iron

Really easy and light to use.No worries about setting temperatures for different materials... all done automatically.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

04/12/2016

Australia

Australia

GReat!

This steam generator is easy to use for all clothes, no matter waht kind of fabric. Using normal water feels much more easy than buying spcial water. No need to regulate or change the temperature!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

19/10/2016

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Philips PerfectCare Viva Steam

I am very happy with my purchase, has made ironing easier.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

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  1. เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips EasySpeed