รับประกัน 2 ปีเต็ม
ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
GC7035/20R1
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
แรงดันปั๊มสูงสุด 5 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 210 ก.
ความจุแท้งค์น้ำ 1.7 ลิตร
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว
การขจัดตะกรันแบบปกติช่วยปกป้องและคงประสิทธิภาพการทำไอน้ำให้กับเตารีดของคุณ ในขณะที่ระบบ Smart Calc-Clean เป็นฟังก์ชันการทำความสะอาดและขจัดตะกรันในตัวซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ โดยที่เตารีดจะแสดงการเตือนด้วยแสงไฟและเสียงซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดและขจัดตะกรันแล้ว เพียงแค่วางเตารีดของคุณลงบนที่ใส่คราบตะกรัน Smart Calc-Clean แล้วจึงเริ่มการขจัดตะกรันได้ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาทีสำหรับน้ำที่สกปรกและตะกรันที่เกาะตัวกัน เมื่อการขจัดตะกรันเสร็จสิ้น เครื่องทำไอน้ำจะส่งเสียงบี๊พขึ้นหนึ่งครั้งและให้คุณนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3.4
จาก 5
10
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Shazam
06/02/2017
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Beautiful iron
Really easy and light to use.No worries about setting temperatures for different materials... all done automatically.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
angelajellesma
04/12/2016
Australia
GReat!
This steam generator is easy to use for all clothes, no matter waht kind of fabric. Using normal water feels much more easy than buying spcial water. No need to regulate or change the temperature!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Sandy888
19/10/2016
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Philips PerfectCare Viva Steam
I am very happy with my purchase, has made ironing easier.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
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