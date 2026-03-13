สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
PerfectCare Viva เตารีดแรงดันไอน้ำ
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC7035/20R1
ไปที่ร้านค้า
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
GC7000_UM_ROW_4239 001 1385 1_user manual
เตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips มอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งกว่า รีดผ้าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่ปฏิวัติวงการ
ทั้งหมด (1)
วิธีการขจัดตะกรันออกจากเตารีดไอน้ำ Philips ของฉัน
ไฟพร้อมใช้งานเตารีดไอน้ำ Philips เป็นสีน้ำเงินหรือขาว