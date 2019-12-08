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ยกเลิกการผลิต
รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ
เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips PerfectCare Performer รับประกันประสบการณ์ความเรียบง่าย ทรงพลัง และไร้รอยไหม้ โดยการพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงจะซอกซอนลึกและต่อเนื่องลงไปถึงเส้นใย ซึ่งช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดาย
แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 360 กรัม
ความจุแท้งค์น้ำ 1.8 ลิตร
พร้อมแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว
มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก
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รางวัล
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kmoneybox
08/12/2019
ประเทศไทย
รีดผ้าไม่ไหม้..สุดยอด
เหมาะสำหรับคนขี้ลืมที่ชอบวางเตารีดทิ้งไว้ ระบบออกมาไว้ดีมาก รีดผ้าไหมได้ไวสุดๆ ร้านซักรีดห้ามพลาดไอเท็มนี้
ข้อดี
ใช้สะดวก ไม่หนัก
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8712/00 เตารีดแรงดันไอน้ำ
วันที่ใช้ 2018-11-08
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8712/00 เตารีดแรงดันไอน้ำ
วันที่ใช้ 2018-11-08