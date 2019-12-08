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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Performerเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC8712/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips PerfectCare Performer รับประกันประสบการณ์ความเรียบง่าย ทรงพลัง และไร้รอยไหม้ โดยการพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงจะซอกซอนลึกและต่อเนื่องลงไปถึงเส้นใย ซึ่งช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมพลังไอน้ำต่อเนื่อง

รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 360 กรัม

  • ความจุแท้งค์น้ำ 1.8 ลิตร

  • พร้อมแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

08/12/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีดผ้าไม่ไหม้..สุดยอด

เหมาะสำหรับคนขี้ลืมที่ชอบวางเตารีดทิ้งไว้ ระบบออกมาไว้ดีมาก รีดผ้าไหมได้ไวสุดๆ ร้านซักรีดห้ามพลาดไอเท็มนี้

ข้อดี

ใช้สะดวก ไม่หนัก

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8712/00 เตารีดแรงดันไอน้ำ

วันที่ใช้ 2018-11-08

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Performer GC8712/00 เตารีดแรงดันไอน้ำ

วันที่ใช้ 2018-11-08

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