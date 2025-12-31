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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Packaging photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Performer Steam generator iron
  • Packaging photograph Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8721

ยกเลิกการผลิต

GC8721/00

GC8721/00

1 รางวัล

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เพิ่มความสะดวกด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถอดออกได้

เพิ่มความสะดวกด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถอดออกได้

แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ให้คุณเติมน้ำได้อย่างง่ายดายทุกเวลาโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ซึ่งมีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ซึ่งง่ายต่อการนำแท้งค์น้ำไปเติมใต้ก๊อกน้ำ ด้วยความจุ 1.8 ลิตร ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายต่อเนื่องถึง 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเติมน้ำใหม่

เครื่องทำไอน้ำน้ำหนักเบาเพื่อการหยิบจับที่ง่ายขึ้น

เครื่องทำไอน้ำน้ำหนักเบาเพื่อการหยิบจับที่ง่ายขึ้น

ด้วยเทคโนโลยี ProVelocity ที่ปฏิวัติวงการ เราจึงสามารถผลิตเตารีดแรงดันไอน้ำพลังแรงสูงที่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นทั่วไปได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถรีดได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมบนโต๊ะรองรีดและพกไปไหนมาไหนได้ง่ายดายกว่าที่เคย

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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