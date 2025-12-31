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GC8721/00
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ให้คุณเติมน้ำได้อย่างง่ายดายทุกเวลาโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ซึ่งมีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ซึ่งง่ายต่อการนำแท้งค์น้ำไปเติมใต้ก๊อกน้ำ ด้วยความจุ 1.8 ลิตร ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายต่อเนื่องถึง 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเติมน้ำใหม่
ด้วยเทคโนโลยี ProVelocity ที่ปฏิวัติวงการ เราจึงสามารถผลิตเตารีดแรงดันไอน้ำพลังแรงสูงที่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นทั่วไปได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถรีดได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมบนโต๊ะรองรีดและพกไปไหนมาไหนได้ง่ายดายกว่าที่เคย
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
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