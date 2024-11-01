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  • รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

    PerfectCare Expert เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC9246/02

    รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

    รีดผ้าที่สามารถรีดได้ตั้งแต่ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าแคชเมียร์...และเรียงลำดับอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ เตารีด PerfectCare ของ Philips จะให้ผลลัพธ์การรีดผ้าที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเสี่ยงกับรอยไหม้หรือรอยเงา เพียงเท่านี้การรีดผ้าก็ง่ายดายอย่างแท้จริง

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    PerfectCare Expert เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    รีดผ้าได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

    ไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิ

    • แรงดันสูงถึง 6.5 บาร์
    • เพิ่มพลังไอน้ำ 340 ก.
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร
    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พร้อมใช้งานใน 2 นาทีด้วยการเติมน้ำได้ต่อเนื่องไม่จำกัด

    พลังไอน้ำพร้อมใช้งานภายใน 2 นาที และสามารถเติมน้ำเมื่อใดก็ได้ตลอดการรีด

    แรงดันสูงถึง 6.5 บาร์

    แรงดันสูงถึง 6.5 บาร์

    ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

    ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

    ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

    การทำงานของไอน้ำที่ยาวนานเป็นพิเศษ: ฟังก์ชัน Easy De-Calc ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดตะกรันและยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ เตารีดจะเตือนคุณด้วยไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด เมื่อเตารีดเย็นลง เพียงเปิดปุ่ม Easy De-Calc แล้วเทน้ำสกปรกออกและเติมน้ำลงไป 1 ถ้วย

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

    ปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติจะปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานระยะหนึ่ง เพื่อประหยัดไฟ

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

    แท้งค์น้ำสามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำด้วยก๊อกน้ำได้ ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้รวดเร็ว ด้วยความจุของแท้งค์น้ำขนาด 1.5 ลิตร คุณจึงสามารถรีดผ้าได้นานถึง 2 ชม. อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมน้ำ

    รีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    คุณสามารถรีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด เทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่ประกอบด้วย 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดขั้นสูงที่ควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อนได้อย่างแม่นยำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิเลย 2) ช่องกักเก็บไอน้ำระบบหมุนเวียนพลังแรงให้พลังไอน้ำที่แรงสม่ำเสมอ ทำให้การรีดผ้าง่ายและรวดเร็วขึ้น

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    นวัตกรรมเทคโนโลยี OptimalTEMP ของ Phillips รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด ในระหว่างรีดคุณไม่จำเป็นต้องวางเตารีดไว้บนฐาน เพียงวางแผ่นความร้อนไว้บนผ้าโดยตรง หรือบนผ้าฝ้ายรองรีดโดยไม่มีอุปกรณ์วางพักเสริม ก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ กับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดหรือกับโต๊ะรองรีด ซึ่งทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นโดยใช้ข้อมือน้อยลง

    ล็อคเตารีดไว้กับฐานอย่างแน่นหนา

    ล็อคเตารีดไว้กับฐานอย่างแน่นหนา

    เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 340 ก.

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ระบบขจัดตะกรัน
      ขจัดตะกรันได้ง่าย
      เตือนการขจัดตะกรัน
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      5  kg
      น้ำหนักของเตารีด
      1.2  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์
      30.5 x 33.5 x 49.1  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      28.3 x 26.3 x 42.4  cm

    • ใช้งานง่าย

      เติมน้ำได้ทุกเวลา
      มี
      การเติมน้ำและเทน้ำออก
      • แท็งก์น้ำถอดออกได้
      • ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า
      แม้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเช่นผ้าไหม
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1500  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      การจัดเก็บ
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 180 องศา
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องที่เก็บสายไฟ
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.7  m
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide
      กำลังไฟ
      2400  W
      วางเครื่องได้อย่างปลอดภัย
      มี
      แรงดัน
      สูงถึง 6.5
      ใช้พลังไอน้ำรีดในแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      340  g
      ปลายแผ่นความร้อน Steam tip
      มี

    Badge-D2C

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