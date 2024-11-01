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  • การรีดผ้าอันทรงพลัง การรีดผ้าอันทรงพลัง การรีดผ้าอันทรงพลัง

    เทคโนโลยี PerfectCare Aqua Pro เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC9324/20

    การรีดผ้าอันทรงพลัง

    PerfectCare Aqua Pro มาพร้อมเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษและแท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร ใหญ่พิเศษของเรา เหมาะกับการรีดผ้าที่ใช้เวลานานและการรีดไอน้ำในแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบ

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    เทคโนโลยี PerfectCare Aqua Pro เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    การรีดผ้าอันทรงพลัง

    ด้วยเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 440 กรัม
    • ความจุแท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร
    • เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน

    แท้งค์น้ำมีความจุขนาดใหญ่พิเศษถึง 2.5 ลิตร จึงสะดวกต่อการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดถึง 3 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมน้ำในแท้งค์ อีกทั้งยังโปร่งแสง คุณจึงสามารถมองเห็นภายในแท้งค์ได้ 360° เพื่อดูว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการสร้างไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เมื่อคุณจำเป็นต้องเติมน้ำเพิ่ม เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณที่มีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ซึ่งให้คุณสามารถเติมน้ำในแท้งค์จากใต้ก๊อกน้ำได้อย่างง่ายดาย หรือจะเปลี่ยนมาเติมด้วยเหยือกหรือขวดน้ำในระหว่างการรีดก็สามารถทำได้

    ระบบขจัดตะกรันที่ใช้ง่ายและประสิทธิภาพสูง

    ระบบขจัดตะกรันที่ใช้ง่ายและประสิทธิภาพสูง

    การขจัดคราบตะกรันอย่างสม่ำเสมอช่วยปกป้องเตารีดของคุณและยังทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะได้ใช้พลังไอน้ำประสิทธิภาพสูงต่อไปได้อย่างไร้ปัญหา ฟังก์ชัน Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและวางตำแหน่งอย่างลงตัวให้การขจัดคราบตะกรันที่ยอดเยี่ยม และยังยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำอีกด้วย โดยตัวของเตารีดจะส่งสัญญาณเตือนคุณด้วยแสงไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรัน จากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มเย็นตัวลงก็ให้ถอดปุ่มหมุน Easy De-Calc ออก และเทน้ำสกปรกและตะกรันใส่ถ้วยแล้วนำไปทิ้ง

    ประหยัดพลังงานด้วยโหมด ECO

    ประหยัดพลังงานด้วยโหมด ECO

    โหมด ECO ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานโดยไม่เกิดผลใดๆ กับการรีดผ้าของคุณ โดยโหมด ECO ใช้ปริมาณไอน้ำน้อยลง แต่ยังคงเพียงพอในการรีดผ้าทุกชนิดได้อย่างดี

    รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดได้ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

    ปุ่มล็อคการทำงานเพื่อความปลอดภัย

    ปุ่มล็อคการทำงานเพื่อความปลอดภัย

    เตารีดแรงดันไอน้ำประกอบไปด้วยปุ่มล็อคการทำงานซึ่งช่วยยึดเตารีดของคุณให้ติดอยู่กับฐานอย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการลื่นหลุดหรือมีใครสัมผัสกับแผ่นความร้อน ซึ่งทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและง่ายต่อการขนย้ายภายในบ้านระหว่างที่จัดเก็บ

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว

    ปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจในความปลอดภัย

    สุดยอดการลื่นไหลและแผ่นความร้อนทนต่อการขีดข่วนของ Philips

    สุดยอดการลื่นไหลและแผ่นความร้อนทนต่อการขีดข่วนของ Philips

    T-ionic Glide คือแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดของ Philip รับประกันการรีดได้ลื่นที่สุดเพื่อลดการออกแรงและรีดได้อย่างรวดเร็ว โดยวัสดุหลักทำจากสแตนเลสสตีลซึ่งแข็งกว่าและทนทานกว่าอะลูมิเนียม พร้อมชั้นไทเทเนียมออกไซด์ในตัวสำหรับการป้องกันรอยขีดข่วนขั้นสูง พร้อมทั้งรูปร่างที่ออกแบบมาอย่างประณีตและช่องไอน้ำที่ช่วยให้กระจายไอน้ำได้ดีขึ้นเพื่อให้ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก

    น้ำหนักเบาและถือสะดวก

    น้ำหนักเบาและถือสะดวก

    เตารีดแรงดันไอน้ำแบบใช้แรงดันไอน้ำมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ: น้ำหนักเบาอย่างน่าทึ่งพร้อมด้ามจับที่จับได้สะดวก ช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่น ขจัดรอยยับที่เรียบยากในเวลาไม่นาน และลดความเมื่อยล้าที่ข้อมือ ใช้พลังไอน้ำในแนวตั้งที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ตอนนี้คุณสามารถขจัดรอยยับที่เรียบยากบนเนื้อผ้าละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในแนวตั้ง ไม่ว่าจะเป็น แจ๊คเก็ต ชุดเดรส หรือแม้แต่ชุดรีดยากที่มีจีบรอบตัว ผ้าลูกไม้ ผ้าที่มีกระดุมเยอะ ฯลฯ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      สำหรับการเคลื่อนย้ายและความปลอดภัย
      ที่เก็บสายไฟ
      มีแถบผ้ารัดสายไฟ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      2500  ml
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      5  stars
      ชื่อแผ่นความร้อน
      T-ionicGlide
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 360 องศา
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.7  m
      แผ่นความร้อนไอน้ำปลายแหลม
      มี
      พร้อมใช้งาน
      สัญญาณไฟ
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      5  stars
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      ช่องกักเก็บไอน้ำระบบหมุนเวียน
      มี
      ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่รีดได้ทั้งหมด
      มี
      ไม่เกิดรอยไหม้
      มี
      ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ
      มี
      ระบบเซนเซอร์ควบคุมอัจฉริยะ
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      สูงสุด 6.5 บาร์
      กำลังไฟ
      สูงสุด 2100  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุดถึง 440  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงสุดถึง 120  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      มี
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      ประหยัดพลังงาน*
      45  %
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      ขจัดตะกรันได้ง่าย
      ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน
      • ไฟ
      • มี

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.8  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      36.2 x 27 x 26.3  cm
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      4.2  kg

    Badge-D2C

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    • ประหยัดพลังงานสูงสุด 45% ตาม IEC 603311 ในโหมด ECO เมื่อเปรียบเทียบกับโหมด TURBO

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