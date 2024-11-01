GC9324/20
การรีดผ้าอันทรงพลัง
PerfectCare Aqua Pro มาพร้อมเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษและแท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร ใหญ่พิเศษของเรา เหมาะกับการรีดผ้าที่ใช้เวลานานและการรีดไอน้ำในแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แท้งค์น้ำมีความจุขนาดใหญ่พิเศษถึง 2.5 ลิตร จึงสะดวกต่อการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดถึง 3 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมน้ำในแท้งค์ อีกทั้งยังโปร่งแสง คุณจึงสามารถมองเห็นภายในแท้งค์ได้ 360° เพื่อดูว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการสร้างไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เมื่อคุณจำเป็นต้องเติมน้ำเพิ่ม เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณที่มีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ซึ่งให้คุณสามารถเติมน้ำในแท้งค์จากใต้ก๊อกน้ำได้อย่างง่ายดาย หรือจะเปลี่ยนมาเติมด้วยเหยือกหรือขวดน้ำในระหว่างการรีดก็สามารถทำได้
การขจัดคราบตะกรันอย่างสม่ำเสมอช่วยปกป้องเตารีดของคุณและยังทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะได้ใช้พลังไอน้ำประสิทธิภาพสูงต่อไปได้อย่างไร้ปัญหา ฟังก์ชัน Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและวางตำแหน่งอย่างลงตัวให้การขจัดคราบตะกรันที่ยอดเยี่ยม และยังยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำอีกด้วย โดยตัวของเตารีดจะส่งสัญญาณเตือนคุณด้วยแสงไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรัน จากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มเย็นตัวลงก็ให้ถอดปุ่มหมุน Easy De-Calc ออก และเทน้ำสกปรกและตะกรันใส่ถ้วยแล้วนำไปทิ้ง
โหมด ECO ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานโดยไม่เกิดผลใดๆ กับการรีดผ้าของคุณ โดยโหมด ECO ใช้ปริมาณไอน้ำน้อยลง แต่ยังคงเพียงพอในการรีดผ้าทุกชนิดได้อย่างดี
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
เตารีดแรงดันไอน้ำประกอบไปด้วยปุ่มล็อคการทำงานซึ่งช่วยยึดเตารีดของคุณให้ติดอยู่กับฐานอย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการลื่นหลุดหรือมีใครสัมผัสกับแผ่นความร้อน ซึ่งทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและง่ายต่อการขนย้ายภายในบ้านระหว่างที่จัดเก็บ
เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว
ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจในความปลอดภัย
T-ionic Glide คือแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดของ Philip รับประกันการรีดได้ลื่นที่สุดเพื่อลดการออกแรงและรีดได้อย่างรวดเร็ว โดยวัสดุหลักทำจากสแตนเลสสตีลซึ่งแข็งกว่าและทนทานกว่าอะลูมิเนียม พร้อมชั้นไทเทเนียมออกไซด์ในตัวสำหรับการป้องกันรอยขีดข่วนขั้นสูง พร้อมทั้งรูปร่างที่ออกแบบมาอย่างประณีตและช่องไอน้ำที่ช่วยให้กระจายไอน้ำได้ดีขึ้นเพื่อให้ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก
เตารีดแรงดันไอน้ำแบบใช้แรงดันไอน้ำมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ: น้ำหนักเบาอย่างน่าทึ่งพร้อมด้ามจับที่จับได้สะดวก ช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่น ขจัดรอยยับที่เรียบยากในเวลาไม่นาน และลดความเมื่อยล้าที่ข้อมือ ใช้พลังไอน้ำในแนวตั้งที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ตอนนี้คุณสามารถขจัดรอยยับที่เรียบยากบนเนื้อผ้าละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในแนวตั้ง ไม่ว่าจะเป็น แจ๊คเก็ต ชุดเดรส หรือแม้แต่ชุดรีดยากที่มีจีบรอบตัว ผ้าลูกไม้ ผ้าที่มีกระดุมเยอะ ฯลฯ
การจัดเก็บ
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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