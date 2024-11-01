GC9550/02
รีดผ้าได้เงียบและรวดเร็วเป็นพิเศษ
เพลิดเพลินกับการรีดผ้าขณะดูโทรทัศน์โดยไม่มีเสียงดังรบกวน เตารีดแรงดันไอน้ำ PerfectCare Silence ของ Philips ผสานพลังไอน้ำและการรีดผ้าอย่างรวดเร็วที่มีเสียงรบกวนต่ำดูประโยชน์ทั้งหมด
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เพลิดเพลินกับการรีดผ้าขณะอยู่กับครอบครัวหรือขณะดูโทรทัศน์ โดยไม่มีเสียงดังจากไอน้ำรบกวน เทคโนโลยี Silent Steam ให้ไอน้ำพลังแรงแต่เงียบ เครื่องทำไอน้ำของคุณติดตั้งตัวกรองไอน้ำไร้เสียงรบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนของไอน้ำ และแท่นวางดูดซับเสียงในฐานเพื่อลดเสียงรบกวนของปั๊ม
คุณสามารถรีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด เทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่ประกอบด้วย 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดขั้นสูงที่ควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อนได้อย่างแม่นยำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิเลย 2) ช่องกักเก็บไอน้ำระบบหมุนเวียนพลังแรงให้พลังไอน้ำที่แรงสม่ำเสมอ ทำให้การรีดผ้าง่ายและรวดเร็วขึ้น
การทำงานของไอน้ำที่ยาวนานเป็นพิเศษ: ฟังก์ชัน Easy De-Calc ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดตะกรันและยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ เตารีดจะเตือนคุณด้วยไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด เมื่อเตารีดเย็นลง เพียงเปิดปุ่ม Easy De-Calc แล้วเทน้ำสกปรกออกและเติมน้ำลงไป 1 ถ้วย
SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย
นวัตกรรมเทคโนโลยี OptimalTEMP ของ Phillips รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด ในระหว่างรีดคุณไม่จำเป็นต้องวางเตารีดไว้บนฐาน เพียงวางแผ่นความร้อนไว้บนผ้าโดยตรง หรือบนผ้าฝ้ายรองรีดโดยไม่มีอุปกรณ์วางพักเสริม ก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ กับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดหรือกับโต๊ะรองรีด ซึ่งทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นโดยใช้ข้อมือน้อยลง
ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติจะปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานระยะหนึ่ง เพื่อประหยัดไฟ
ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า
แท้งค์น้ำสามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำด้วยก๊อกน้ำได้ ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้รวดเร็ว ด้วยความจุของแท้งค์น้ำขนาด 1.5 ลิตร คุณจึงสามารถรีดผ้าได้นานถึง 2 ชม. อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมน้ำ
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
วิธีขจัดตะกรัน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ใช้งานง่าย
ความยั่งยืน
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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