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    PerfectCare Silence เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC9550/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    รีดผ้าได้เงียบและรวดเร็วเป็นพิเศษ

    เพลิดเพลินกับการรีดผ้าขณะดูโทรทัศน์โดยไม่มีเสียงดังรบกวน เตารีดแรงดันไอน้ำ PerfectCare Silence ของ Philips ผสานพลังไอน้ำและการรีดผ้าอย่างรวดเร็วที่มีเสียงรบกวนต่ำ

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿24,990.00

    PerfectCare Silence เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    รีดผ้าได้เงียบและรวดเร็วเป็นพิเศษ

    รีดผ้าได้เงียบและรวดเร็วเป็นพิเศษ

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 350 กรัม
    • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร
    เทคโนโลยี Silent Steam: ไอน้ำพลังแรงและมีเสียงรบกวนน้อย

    เทคโนโลยี Silent Steam: ไอน้ำพลังแรงและมีเสียงรบกวนน้อย

    เพลิดเพลินกับการรีดผ้าขณะอยู่กับครอบครัวหรือขณะดูโทรทัศน์ โดยไม่มีเสียงดังจากไอน้ำรบกวน เทคโนโลยี Silent Steam ให้ไอน้ำพลังแรงแต่เงียบ เครื่องทำไอน้ำของคุณติดตั้งตัวกรองไอน้ำไร้เสียงรบกวนเพื่อลดเสียงรบกวนของไอน้ำ และแท่นวางดูดซับเสียงในฐานเพื่อลดเสียงรบกวนของปั๊ม

    รีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    คุณสามารถรีดได้ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด เทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่ประกอบด้วย 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดขั้นสูงที่ควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อนได้อย่างแม่นยำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิเลย 2) ช่องกักเก็บไอน้ำระบบหมุนเวียนพลังแรงให้พลังไอน้ำที่แรงสม่ำเสมอ ทำให้การรีดผ้าง่ายและรวดเร็วขึ้น

    ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

    ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

    การทำงานของไอน้ำที่ยาวนานเป็นพิเศษ: ฟังก์ชัน Easy De-Calc ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดตะกรันและยืดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำของคุณ เตารีดจะเตือนคุณด้วยไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด เมื่อเตารีดเย็นลง เพียงเปิดปุ่ม Easy De-Calc แล้วเทน้ำสกปรกออกและเติมน้ำลงไป 1 ถ้วย

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

    SteamGlide ใหม่เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

    ล็อคเตารีดไว้กับฐานอย่างแน่นหนา

    ล็อคเตารีดไว้กับฐานอย่างแน่นหนา

    เตารีดแรงดันไอน้ำมาพร้อมกับปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา คุณสามารถล็อคการทำงานเตารีดได้อย่างปลอดภัยบนฐานวาง ช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแผ่นความร้อน คุณสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องทำไอน้ำได้ง่ายดาย

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    ปลอดภัยแม้วางแผ่นความร้อนทิ้งไว้บนโต๊ะรองรีด

    นวัตกรรมเทคโนโลยี OptimalTEMP ของ Phillips รับประกันไม่เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดทุกชนิด ในระหว่างรีดคุณไม่จำเป็นต้องวางเตารีดไว้บนฐาน เพียงวางแผ่นความร้อนไว้บนผ้าโดยตรง หรือบนผ้าฝ้ายรองรีดโดยไม่มีอุปกรณ์วางพักเสริม ก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ กับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดหรือกับโต๊ะรองรีด ซึ่งทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นโดยใช้ข้อมือน้อยลง

    ปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

    ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติจะปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานระยะหนึ่ง เพื่อประหยัดไฟ

    แรงดันสูงถึง 6.5 บาร์

    แรงดันสูงถึง 6.5 บาร์

    ไอน้ำที่มากกว่า ยิ่งทำให้รีดได้เร็วยิ่งขึ้น ไอน้ำพลังแรงเป็นพิเศษจะได้รับการสร้างขึ้นซึ่งแทรกซึมลึกถึงในเนื้อผ้า ทำให้การรีดผ้าออกมาดีและรวดเร็วยิ่งกว่า

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.5 ลิตร, รีดผ้าได้ 2 ชม.

    แท้งค์น้ำสามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำด้วยก๊อกน้ำได้ ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้เติมน้ำได้รวดเร็ว ด้วยความจุของแท้งค์น้ำขนาด 1.5 ลิตร คุณจึงสามารถรีดผ้าได้นานถึง 2 ชม. อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมน้ำ

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 350 กรัม

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ระบบขจัดตะกรัน
      ขจัดตะกรันได้ง่าย

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      5.1  kg
      น้ำหนักของเตารีด
      1.2  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์
      33.5 x 30.5 x 49.1  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      28.3 x 26.3 x 42.4  cm
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V

    • ใช้งานง่าย

      เติมน้ำได้ทุกเวลา
      มี
      การเติมน้ำและเทน้ำออก
      • แท็งก์น้ำถอดออกได้
      • ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า
      แม้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเช่นผ้าไหม
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1500  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      การจัดเก็บ
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 180 องศา
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องที่เก็บสายไฟ
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.7  m
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide
      กำลังไฟ
      2400  W
      วางเครื่องได้อย่างปลอดภัย
      มี
      แรงดัน
      สูงถึง 6.5
      ใช้พลังไอน้ำรีดในแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      350  g
      ระบบควบคุมพลังไอน้ำ
      มี
      การตั้งค่าพลังไอน้ำหลากหลายรูปแบบ
      มี
      ปลายแผ่นความร้อน Steam tip
      มี

    Badge-D2C

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