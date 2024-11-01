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  • พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​ พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​ พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​

    PerfectCare Elite Plus เตารีดแรงดันไอน้ำ

    GC9682/80R1

    พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​

    PerfectCare Elite Plus คือเตารีดแรงดันไอน้ำที่ช่วยให้รีดผ้าได้ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นด้วยเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษและไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อความสะดวกสูงสุด ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิและไม่เกิดรอยไหม้ - รับประกัน

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    PerfectCare Elite Plus เตารีดแรงดันไอน้ำ

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

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    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

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    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

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    พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​

    พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้รีดผ้าง่ายและเสร็จรวดเร็วขึ้น​

    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 600 กรัม
    • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
    • เทคโนโลยี OptimalTEMP
    • พ่นไอน้ำได้อัตโนมัติและเงียบ
    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน

    เพิ่มความสะดวกด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถอดออกได้

    เพิ่มความสะดวกด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถอดออกได้

    แท้งค์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท้งค์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณและคุณสามารถเติมได้อย่างง่ายดายทุกเวลาจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน

    แผ่นความร้อน T-ionicGlide เพื่อการรีดลื่นและทนทานในอีกระดับ

    แผ่นความร้อน T-ionicGlide เพื่อการรีดลื่นและทนทานในอีกระดับ

    T-ionicGlide คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเราเพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอด และทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างเต็มอัตรา วัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลมีความแข็งเช่นเดียวกับอะลูมิเนียมทั่วไป และการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่ได้จดสิทธิบัตรของเรานั้นสามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

    เซนเซอร์อัจฉริยะ DynamiQ ของเราทราบได้อย่างดีว่าเตารีดเคลื่อนที่อย่างไรและเมื่อใด ทำให้คุณได้พลังไอน้ำที่ทรงพลังในเวลาที่ต้องการมากที่สุด เพื่อการรีดผ้าที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

    เป็นเตารีดที่มีน้ำหนักเบาและถือสะดวก

    เป็นเตารีดที่มีน้ำหนักเบาและถือสะดวก

    เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักที่น้อยยังช่วยให้การรีดไอน้ำในแนวตั้งทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการรีดผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนไว้

    ระบบขจัดตะกรันที่ใช้ง่ายและได้ประสิทธิภาพเพื่อคงคุณภาพได้อย่างยาวนาน

    ระบบขจัดตะกรันที่ใช้ง่ายและได้ประสิทธิภาพเพื่อคงคุณภาพได้อย่างยาวนาน

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    การรีดผ้าอันทรงพลังที่มีเสียงรบกวนน้อย

    การรีดผ้าอันทรงพลังที่มีเสียงรบกวนน้อย

    ตัวกรองเสียงช่วยลดเสียงจากการทำไอน้ำให้น้อยที่สุด และแพลตฟอร์มดูดซับเสียงที่ช่วยลดเสียงจากการสั่นสะเทือนที่ตัวฐาน จึงทำให้เตารีดไอน้ำของเราไม่เกิดเสียงที่ดังรบกวนโทรทัศน์ เพลง หรือครอบครัว

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    ประหยัดพลังงานด้วยโหมด ECO

    ประหยัดพลังงานด้วยโหมด ECO

    ประหยัดพลังงานแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ด้วยโหมด ECO ที่จะลดการใช้พลังงานสำหรับเนื้อผ้าที่ใช้ไอน้ำเพียงเล็กน้อย

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การจัดเก็บ

      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      สำหรับการเคลื่อนย้ายและความปลอดภัย
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บท่อส่งไอน้ำ

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1800  ml
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      5  stars
      แผ่นความร้อน
      T-ionicGlide
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      การเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      2  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.9  m
      แผ่นความร้อนไอน้ำปลายแหลม
      มี
      พร้อมใช้งาน
      สัญญาณเสียง
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      5  stars

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      DynamiQ
      มี
      ช่องกักเก็บไอน้ำระบบหมุนเวียน
      มี
      ไม่เกิดรอยไหม้
      มี
      ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ
      มี
      เทคโนโลยี Silent Steam
      มี
      ระบบเซนเซอร์ควบคุมอัจฉริยะ
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      สูงสุด 8 บาร์
      กำลังไฟ
      สูงสุด 2700  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุดถึง 600  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงสุดถึง 165  g/min
      พลังไอน้ำรีดแนวตั้ง
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      ประหยัดพลังงาน*
      50  %
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Easy De-calc Plus
      ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน
      ไฟ

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.8  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      31 x 35 x 51  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      23.3 x 28.5 x 45.3  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      7.4  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      5.1  kg

    Badge-D2C

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