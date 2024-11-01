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  • สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น

    GoPure 7101 เครื่องฟอกอากาศในรถ

    GP710BLKX1

    สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น

    Philips GoPure 7101 ช่วยเพิ่มค่า CADR สำหรับ PM2.5 ได้สูงสุดถึง 22.9 ลบ.ม./ชม และสามารถลดฝุ่นละอองเหล่านี้ลงได้อย่างมากในเพียง 6 นาทีในรถซีดานมาตรฐานหรือ SUV เทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศในรถที่ได้รับการรับรองจาก Airmid ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90%

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    GoPure 7101 เครื่องฟอกอากาศในรถ

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    สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น

    ปกป้องครอบครัวของคุณจากมลพิษได้มากถึง 125 ประเภท

    • CADR สำหรับ PM2.5: 22.9 ลบ.ม./ชม.
    • CADR แก๊สพิษ: 14 ลบ.ม./ชม.
    • CADR NO2/SO2: 18 และ 15 ลบ.ม./ชม.
    • แอปควบคุมสำหรับ iOS และ Android
    กรองอนุภาคละเอียด PM2.5 ที่เป็นอันตรายในเวลาเพียง 6 นาที

    กรองอนุภาคละเอียด PM2.5 ที่เป็นอันตรายในเวลาเพียง 6 นาที

    เทคโนโลยีการกรองอากาศ SelectFilter Plus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips มาพร้อมแผ่นกรองชั้นแรกในตัว สามารถขจัดอนุภาคฝุ่นละอองที่ตรวจพบในห้องโดยสารของรถยนต์ เช่น PM2.5 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Delivery Rate: CADR) สำหรับ PM2.5 ที่ 22.9 ลบ.ม./ชม. จึงสามารถกรอง 50% ของอากาศภายในรถ SUV หรือรถเก๋งทั่วไปได้ภายในเวลาเพียง 6 นาที ซึ่งไม่เพียงขจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายเท่านั้น ยังสามารถขจัดควันบุหรี่และฝุ่นผงต่างๆ ได้อีกด้วย คุณจึงสามารถสูดอากาศที่สะอาดสดชื่นได้เต็มที่

    กำจัดก๊าซพิษ เช่น ควันเสียจากรถยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว

    กำจัดก๊าซพิษ เช่น ควันเสียจากรถยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว

    เทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilter Plus แบบ 3 ขั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Philips มาพร้อมชั้น HESA ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายภายในรถยนต์ของคุณ ด้วยกระบวนการดูดซับและกระบวนการออกซิเดชันอันทรงพลัง สารจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 14 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ดังนั้น ภายในไม่กี่นาทีอากาศจะปลอดจากควันเสียรถยนต์ สารเคมีจากวัสดุพลาสติก และสารส่งกลิ่นอื่นๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารโทลูอีน และฟอร์มาลดีไฮด์

    ขจัดควัน NO₂/SO₂ ที่เป็นอันตรายจากการจราจร

    ขจัดควัน NO₂/SO₂ ที่เป็นอันตรายจากการจราจร

    ไม่มีใครอยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องสูดดมควันเสียจากการจราจรที่หนาแน่น พัดลมติดรถยนต์จะนำอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในและพัดเอาก๊าซพิษจากรถยนต์และรถบรรทุกจากการจราจรเข้ามาในห้องโดยสาร ควันเสียเหล่านี้จะถูกเก็บกักอยู่ภายในรถยนต์ เด็กๆ ที่นั่งอยู่เบาะหลังมีโอกาสที่จะได้รับมลภาวะทางอากาศภายในรถที่มีระดับอันตรายสูงกว่าภายนอกมาก เทคโนโลยี SelectFilter Plus ของ Philips จะช่วยบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 18 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 15 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง เพื่อคุณและครอบครัวของคุณจะสามารถหายใจได้อย่างมั่นใจ

    แผ่นกรองที่ได้รับการรับรองจาก Airmid ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ 90%

    แผ่นกรองที่ได้รับการรับรองจาก Airmid ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ 90%

    จากการทดสอบโดย Airmid Healthgroup องค์กรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการกรอง 3 ขั้นตอน SelectFilter Plus ที่เฉพาะตัวของ Philips ขจัดเกสรก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90% การทดสอบของ Airmid พิสูจน์ว่าผลลัพธ์นี้มาจากการกรองอากาศผ่าน SelectFilter ของเราเพียงครั้งเดียว (รู้จักกันในชื่อการทดสอบ Single Pass Efficiency) ด้วยการขจัดอนุภาคที่น่ารำคาญเหล่านี้ออกไป ผู้ที่ทรมานกับไข้ละอองฟางจะสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด

    รับรู้ถึงคุณภาพของอากาศที่คุณหายใจอยู่เสมอด้วยแอป Air Matters

    รับรู้ถึงคุณภาพของอากาศที่คุณหายใจอยู่เสมอด้วยแอป Air Matters

    เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Philips GoPure 7101 สำหรับรถจะติดตามคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์ ด้วยการแสดงให้เห็นในแอป Air Matters คุณจะรู้ถึงคุณภาพอากาศที่คุณและครอบครัวหายใจได้ทุกเมื่อ

    สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและการซื้อได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว

    สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและการซื้อได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว

    เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยแอปไม่เพียงแต่แสดงสถานะของแผ่นกรองเพื่อให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนเท่านั้น แต่คุณยังสามารถซื้อแผ่นกรองอากาศได้ในคลิกเดียวผ่านแอปสมาร์ทโฟน AirMatters เมื่อได้รับแผ่นกรองใหม่แล้ว การเปลี่ยนก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ดังนั้น การดูแลให้อากาศที่คุณหายใจสะอาดสดชื่นจึงไม่เคยง่ายเท่านี้

    อุปกรณ์ทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับยานพาหนะ

    อุปกรณ์ทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับยานพาหนะ

    เพื่อให้คุณได้มีสมาธิกับการขับขี่ GoPure 7101 จะเปิดและปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติตามการทำงานของรถของคุณ พัดลมกรองอากาศที่มีความเร็ว 3 ระดับจะปรับการทำงานตามระดับมลภาวะของอากาศโดยรอบได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจึงก้าวขึ้นรถได้อย่างมั่นใจว่าจะมีอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นอยู่ในรถเสมอ

    ติดตั้งภายในยานพาหนะของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ติดตั้งภายในยานพาหนะของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยสายไฟ 12 โวลต์ที่ยาวถึง 4 เมตร คุณจึงสามารถติดตั้ง GoPure ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นที่ตำแหน่งใดในรถของคุณ โดยเสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ แล้วใช้ตัวยึดจับติดอุปกรณ์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น ที่วางแขน พนักพิงศีรษะ หรือใต้เบาะนั่ง ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวางไว้ที่จุดไหน รูปลักษณ์ที่มีสไตล์ก็จะช่วยเสริมความงามภายในรถยนต์ของคุณได้

    สัญญาณไฟ LED 3 ระดับแสดงระดับคุณภาพของอากาศอย่างชัดเจน

    เซนเซอร์อากาศในตัวจะแสดงคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยตรงบนอุปกรณ์: ยอดเยี่ยม (สีฟ้า), ปานกลาง (เหลือง) และแย่ (แดง)

    ความเร็ว 3 ระดับจะปรับให้เหมาะกับระดับมลภาวะโดยอัตโนมัติ

    อุปกรณ์อัจฉริยะนี้จะปรับความเร็วการกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศในรถของคุณ ดังนั้น เมื่อสภาพอากาศเลวร้ายลง เช่น ขณะรถติด กระบวนการกรองอากาศอัตโนมัติจะเร่งการทำงานเพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่คุณหายใจให้เร็วยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเร่งความเร็วในโหมดแมนนวล ด้วยการเลือกบนแอปพลิเคชัน AirMatters หรือกดปุ่มบูสต์บนเครื่องโดยตรง ซึ่งจะทำให้เครื่องเริ่มทำการฟอกอากาศในรถด้วยความเร็วสูง

    การฟอกอากาศอันทรงพลังในดีไซน์เปี่ยมสไตล์และกะทัดรัด

    เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Philips นั่นหมายถึงคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์อันล้ำหน้า ไม่เพียงแค่คุณจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกรอง SelectFilter Plus อันทรงพลังเพื่อให้อากาศที่คุณหายใจยังคงความสะอาดและดีต่อสุขภาพตลอด แต่ยังมาในรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและมีสไตล์ซึ่งดูดีภายในรถยนต์ของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      อากาศที่ดีต่อสุขภาพในรถของคุณ
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      เครื่องฟอกอากาศที่ควบคุมด้วยแอป

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      เซนเซอร์อนุภาคในอากาศ
      ผ่านการรับรอง
      สัญญาณไฟคุณภาพอากาศ (AQI)
      AQI 3 สี
      สามารถใช้งานแอพลิเคชันได้
      ผ่านการรับรอง
      การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ
      ผ่านการรับรอง
      สี
      สีดำ
      การกำหนด
      GP 7101
      อายุการใช้งานแผ่นกรอง
      350  ชั่วโมง
      สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      ผ่านการรับรอง
      ระบบกระจายกลิ่นหอม
      ไม่มี
      ระดับเสียงรบกวน (dbA)(เร่งการทำงาน/สูง)
      55 dBA
      ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ต่ำ)
      40 dBA
      ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ปานกลาง)
      50 dBA
      กำลังไฟ [วัตต์]
      3.5
      ฟังก์ชันการทําความสะอาดเบื้องต้น
      ไม่มี
      การตั้งความเร็ว
      2, อัตโนมัติ/บูสต์
      เทคโนโลยี
      เครื่องฟอกอากาศในรถ
      แรงดันไฟฟ้า [V]
      12 โวลต์ DC

    • เปี่ยมประสิทธิภาพ

      ระบบกรองสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC)
      CADR ถึง 14 ลบ.ม./ชม.
      ระบบกรองโทลูอีน
      CADR ถึง 11.5 ลบ.ม./ชม.
      ระบบกรองแบคทีเรีย/ไวรัส
      70%
      ระบบกรองก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์
      CADR ที่ 7 ลบ.ม./ชม.
      การกรองอนุภาคละเอียด
      CADR ที่ 22.9 ลบ.ม./ชม.
      การกรองควันเสียจากรถยนต์ SO2/NO2
      CADR ที่ 15 และ 18 ลบ.ม./ชม.

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ปริมาณในกล่อง
      1
      อ้างอิง (รายการใบสั่งซื้อ)
      GP710BLKX1
      รหัสการสั่งซื้อ (จีน) GOC
      16812528
      EAN1
      6947939168125
      EAN1 (APR)
      8719018010186
      EAN1 (เกาหลี)
      8719018010247

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      ประเภทระบบฟอกอากาศ GoPure
      SelectFilter Plus
      ประเภทแผ่นกรอง
      GSF120x110x1

    • อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง

      อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
      สายรัดช่วยในการติดตั้ง
      ความยาวสายไฟ
      4  ม.

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์) (ก.)
      1040
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)(มม.)
      175 x 175 x 68
      ขนาดกล่อง (ยาวxกว้างxสูง)(มม.)
      260 x 195 x80
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.)
      660

    Badge-D2C

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