GP710BLKX1
สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น
Philips GoPure 7101 ช่วยเพิ่มค่า CADR สำหรับ PM2.5 ได้สูงสุดถึง 22.9 ลบ.ม./ชม และสามารถลดฝุ่นละอองเหล่านี้ลงได้อย่างมากในเพียง 6 นาทีในรถซีดานมาตรฐานหรือ SUV เทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศในรถที่ได้รับการรับรองจาก Airmid ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90%ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยีการกรองอากาศ SelectFilter Plus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips มาพร้อมแผ่นกรองชั้นแรกในตัว สามารถขจัดอนุภาคฝุ่นละอองที่ตรวจพบในห้องโดยสารของรถยนต์ เช่น PM2.5 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Delivery Rate: CADR) สำหรับ PM2.5 ที่ 22.9 ลบ.ม./ชม. จึงสามารถกรอง 50% ของอากาศภายในรถ SUV หรือรถเก๋งทั่วไปได้ภายในเวลาเพียง 6 นาที ซึ่งไม่เพียงขจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายเท่านั้น ยังสามารถขจัดควันบุหรี่และฝุ่นผงต่างๆ ได้อีกด้วย คุณจึงสามารถสูดอากาศที่สะอาดสดชื่นได้เต็มที่
เทคโนโลยีกรองอากาศ SelectFilter Plus แบบ 3 ขั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Philips มาพร้อมชั้น HESA ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายภายในรถยนต์ของคุณ ด้วยกระบวนการดูดซับและกระบวนการออกซิเดชันอันทรงพลัง สารจำพวกก๊าซที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 14 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ดังนั้น ภายในไม่กี่นาทีอากาศจะปลอดจากควันเสียรถยนต์ สารเคมีจากวัสดุพลาสติก และสารส่งกลิ่นอื่นๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารโทลูอีน และฟอร์มาลดีไฮด์
ไม่มีใครอยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องสูดดมควันเสียจากการจราจรที่หนาแน่น พัดลมติดรถยนต์จะนำอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในและพัดเอาก๊าซพิษจากรถยนต์และรถบรรทุกจากการจราจรเข้ามาในห้องโดยสาร ควันเสียเหล่านี้จะถูกเก็บกักอยู่ภายในรถยนต์ เด็กๆ ที่นั่งอยู่เบาะหลังมีโอกาสที่จะได้รับมลภาวะทางอากาศภายในรถที่มีระดับอันตรายสูงกว่าภายนอกมาก เทคโนโลยี SelectFilter Plus ของ Philips จะช่วยบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 18 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 15 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง เพื่อคุณและครอบครัวของคุณจะสามารถหายใจได้อย่างมั่นใจ
จากการทดสอบโดย Airmid Healthgroup องค์กรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการกรอง 3 ขั้นตอน SelectFilter Plus ที่เฉพาะตัวของ Philips ขจัดเกสรก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90% การทดสอบของ Airmid พิสูจน์ว่าผลลัพธ์นี้มาจากการกรองอากาศผ่าน SelectFilter ของเราเพียงครั้งเดียว (รู้จักกันในชื่อการทดสอบ Single Pass Efficiency) ด้วยการขจัดอนุภาคที่น่ารำคาญเหล่านี้ออกไป ผู้ที่ทรมานกับไข้ละอองฟางจะสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Philips GoPure 7101 สำหรับรถจะติดตามคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์ ด้วยการแสดงให้เห็นในแอป Air Matters คุณจะรู้ถึงคุณภาพอากาศที่คุณและครอบครัวหายใจได้ทุกเมื่อ
เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยแอปไม่เพียงแต่แสดงสถานะของแผ่นกรองเพื่อให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนเท่านั้น แต่คุณยังสามารถซื้อแผ่นกรองอากาศได้ในคลิกเดียวผ่านแอปสมาร์ทโฟน AirMatters เมื่อได้รับแผ่นกรองใหม่แล้ว การเปลี่ยนก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ดังนั้น การดูแลให้อากาศที่คุณหายใจสะอาดสดชื่นจึงไม่เคยง่ายเท่านี้
เพื่อให้คุณได้มีสมาธิกับการขับขี่ GoPure 7101 จะเปิดและปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติตามการทำงานของรถของคุณ พัดลมกรองอากาศที่มีความเร็ว 3 ระดับจะปรับการทำงานตามระดับมลภาวะของอากาศโดยรอบได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจึงก้าวขึ้นรถได้อย่างมั่นใจว่าจะมีอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นอยู่ในรถเสมอ
ด้วยสายไฟ 12 โวลต์ที่ยาวถึง 4 เมตร คุณจึงสามารถติดตั้ง GoPure ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นที่ตำแหน่งใดในรถของคุณ โดยเสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ แล้วใช้ตัวยึดจับติดอุปกรณ์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น ที่วางแขน พนักพิงศีรษะ หรือใต้เบาะนั่ง ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวางไว้ที่จุดไหน รูปลักษณ์ที่มีสไตล์ก็จะช่วยเสริมความงามภายในรถยนต์ของคุณได้
เซนเซอร์อากาศในตัวจะแสดงคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยตรงบนอุปกรณ์: ยอดเยี่ยม (สีฟ้า), ปานกลาง (เหลือง) และแย่ (แดง)
อุปกรณ์อัจฉริยะนี้จะปรับความเร็วการกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศในรถของคุณ ดังนั้น เมื่อสภาพอากาศเลวร้ายลง เช่น ขณะรถติด กระบวนการกรองอากาศอัตโนมัติจะเร่งการทำงานเพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่คุณหายใจให้เร็วยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเร่งความเร็วในโหมดแมนนวล ด้วยการเลือกบนแอปพลิเคชัน AirMatters หรือกดปุ่มบูสต์บนเครื่องโดยตรง ซึ่งจะทำให้เครื่องเริ่มทำการฟอกอากาศในรถด้วยความเร็วสูง
เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Philips นั่นหมายถึงคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์อันล้ำหน้า ไม่เพียงแค่คุณจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกรอง SelectFilter Plus อันทรงพลังเพื่อให้อากาศที่คุณหายใจยังคงความสะอาดและดีต่อสุขภาพตลอด แต่ยังมาในรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและมีสไตล์ซึ่งดูดีภายในรถยนต์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เปี่ยมประสิทธิภาพ
ข้อมูลทางด้าน Logistic
ชิ้นส่วนทดแทน
อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง
น้ำหนักและขนาด
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