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  • เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ

    GoPure SlimLine 230 เครื่องฟอกอากาศในรถ

    GPSL23GPX1

    เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ

    เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะขจัดอนุภาคละเอียดที่มีขนาด PM2.5 ด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 10 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจำพวกก๊าซด้วย CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

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    GoPure SlimLine 230 เครื่องฟอกอากาศในรถ

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    เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ

    ขจัดอนุภาคละเอียดและสารเคมีจำพวกก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    • สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ
    • อนุภาคละเอียด CADR*:10 ลบ.ม./ชม.
    • ก๊าซพิษ CADR*: 10 ลบ.ม./ชม.
    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดอากาศ: 13 นาที
    ทำความสะอาดอากาศในรถภายในเวลาเพียง 13 นาที

    ทำความสะอาดอากาศในรถภายในเวลาเพียง 13 นาที

    ระบบกรองโหมด Boost จะทำความสะอาดอากาศที่ความเร็วสูงสุดอย่างรวดเร็ว

    คืนความสดชื่นให้กับอากาศของคุณด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

    คืนความสดชื่นให้กับอากาศของคุณด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

    GoPure คืนความสดชื่นให้กับอากาศของคุณด้วยฟังก์ชันกระจายกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ซึ่งมาพร้อมน้ำหอมปรับอากาศ 1 ชิ้น

    การควบคุมการกรองและการทำงานแบบอัตโนมัติ

    การควบคุมการกรองและการทำงานแบบอัตโนมัติ

    ขับรถได้หายห่วงด้วยการควบคุมการกรองและการทำงานแบบอัตโนมัติ

    สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ

    สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ

    เซนเซอร์อนุภาคแอร์ในตัวทำหน้าที่แสดงระดับคุณภาพอากาศในปัจจุบัน: ยอดเยี่ยม (ฟ้า), ปานกลาง (เหลือง) และแย่ (แดง)

    สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

    สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

    สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อแสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว

    เข้ากับรถยนต์ได้อย่างลงตัวด้วยการติดตั้งในที่วางแก้ว

    เข้ากับรถยนต์ได้อย่างลงตัวด้วยการติดตั้งในที่วางแก้ว

    มาพร้อมสายไฟยาว 12V ยาว 4 ม. และอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งในที่วางแก้ว เพื่อให้เข้ากับรถยนต์ได้อย่างลงตัว

    ขจัดอนุภาคละเอียดและสารเคมีจำพวกก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะขจัดอนุภาคละเอียดที่มีขนาด PM2.5 ด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 10 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจำพวกก๊าซด้วย CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      อากาศสดชื่นที่ดีต่อสุขภาพในรถของคุณ
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      • AQI
      • โหมด Boost
      • ระบบกระจายกลิ่นหอม

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      อากาศไหลเวียน
      9.7  ลบ.ม./ชม.
      เซนเซอร์อนุภาคในอากาศ
      ผ่านการรับรอง
      สัญญาณไฟคุณภาพอากาศ (AQI)
      ผ่านการรับรอง
      สามารถใช้งานแอพลิเคชันได้
      ไม่มี
      การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ
      ผ่านการรับรอง
      สี
      เทาดำ
      การกำหนด
      GoPure Slimeline 230
      อายุการใช้งานแผ่นกรอง
      350  ชั่วโมง
      สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      ผ่านการรับรอง
      ระบบกระจายกลิ่นหอม
      ผ่านการรับรอง
      ความถี่
      50  เฮิร์ตซ์
      ระดับเสียง
      40 (ต่ำ) - 50 (ปานกลาง) - 55 (สูง)  dB
      กำลังไฟ
      7  วัตต์
      การตั้งความเร็ว
      ความเร็ว 3 ระดับ
      เทคโนโลยี
      เครื่องฟอกอากาศในรถ
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • เปี่ยมประสิทธิภาพ

      ประสิทธิภาพการทำความสะอาดอากาศ
      13  นาที
      ระบบกรองแบคทีเรีย/ไวรัส
      70  %
      ระบบกรองก๊าซพิษและ TVOC
      CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม.
      โหมด Boost
      ผ่านการรับรอง
      การกรองอนุภาคขนาดเล็ก
      CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม.

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ปริมาณในกล่อง
      1
      อ้างอิง (รายการใบสั่งซื้อ)
      GPSL23GPX1
      รหัสการสั่งซื้อ (จีน)
      17400328
      EAN (จีน)
      6947939174003

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      น้ำหอมปรับอากาศ
      51200X3, 51201X3, 51202X3
      ประเภทแผ่นกรอง
      GSF80X80X1

    • อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง

      อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
      ชุดสำหรับที่วางแก้ว
      ความยาวสายไฟ
      4  ม.
      อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับการติดตั้ง
      สายรัดช่วยในการติดตั้ง

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      800  ก.
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)
      170 x 100 x 70  มม.
      ขนาดกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง)
      295 x 245 x 80  มม.
      น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์)
      1200  ก.

    Badge-D2C

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