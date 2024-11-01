GPSL23GPX1
เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ
เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะขจัดอนุภาคละเอียดที่มีขนาด PM2.5 ด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 10 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจำพวกก๊าซด้วย CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบกรองโหมด Boost จะทำความสะอาดอากาศที่ความเร็วสูงสุดอย่างรวดเร็ว
GoPure คืนความสดชื่นให้กับอากาศของคุณด้วยฟังก์ชันกระจายกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ซึ่งมาพร้อมน้ำหอมปรับอากาศ 1 ชิ้น
ขับรถได้หายห่วงด้วยการควบคุมการกรองและการทำงานแบบอัตโนมัติ
เซนเซอร์อนุภาคแอร์ในตัวทำหน้าที่แสดงระดับคุณภาพอากาศในปัจจุบัน: ยอดเยี่ยม (ฟ้า), ปานกลาง (เหลือง) และแย่ (แดง)
สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อแสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว
มาพร้อมสายไฟยาว 12V ยาว 4 ม. และอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งในที่วางแก้ว เพื่อให้เข้ากับรถยนต์ได้อย่างลงตัว
เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะขจัดอนุภาคละเอียดที่มีขนาด PM2.5 ด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 10 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจำพวกก๊าซด้วย CADR ถึง 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เปี่ยมประสิทธิภาพ
ข้อมูลทางด้าน Logistic
ชิ้นส่วนทดแทน
อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง
น้ำหนักและขนาด
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