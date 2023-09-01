HD2384/10
ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย
อร่อยง่ายๆ! เพียงเลือกส่วนผสมที่คุณชื่นชอบ ใส่ในแผ่นทำความร้อนช่วยตัดและปิดขอบ แล้วลิ้มลองรสชาติแซนด์วิชแสนอร่อยได้ทันที!ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมาของเครื่องทำแซนด์วิช Philips
ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้
ที่จับไม่ร้อนมือ
สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน
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