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  • ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

    HD2384/10

    ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

    อร่อยง่ายๆ! เพียงเลือกส่วนผสมที่คุณชื่นชอบ ใส่ในแผ่นทำความร้อนช่วยตัดและปิดขอบ แล้วลิ้มลองรสชาติแซนด์วิชแสนอร่อยได้ทันที!

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    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

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    ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

    อร่อยได้ทันที

    • สีขาว สีเขียว
    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมาของเครื่องทำแซนด์วิช Philips

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      ขาว/ฟ้า

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
    Badge-D2C

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