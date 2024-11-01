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  • ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

    HD2384/70

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

    การทำแซนด์วิชกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำแซนด์วิช Philips! เลือกส่วนผสมที่คุณชอบแล้วใส่ไปในถาด Cut & Seal แล้วรับแซนด์วิชรสเลิศได้อย่างรวดเร็ว!

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,200.00

    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

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    ทำแซนด์วิชได้ง่ายดาย

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    • ฟ้าขาว
    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมาของเครื่องทำแซนด์วิช Philips

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
      249 x 243 x 101  mm
      สี
      ขาว/ฟ้า

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      กำลังไฟ
      700  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด (สำหรับยุโรป)
      มี

    Badge-D2C

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