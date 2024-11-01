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  • อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ

    เครื่องทำแซนด์วิช

    HD2415/80

    อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ

    ทำแซนวิชในแบบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงใส่แซนวิชลงบนแผ่นความร้อนขนาดใหญ่แล้วเลือกปรับเวลาตามต้องการเท่านั้น นอกจากนี้แผ่นความร้อนเคลือบสารกันอาหารติดยังสามารถถอดและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

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    เครื่องทำแซนด์วิช

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    อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ

    ตั้งเวลาสำหรับแซนวิชแสนอร่อย

    • 900 W

    แผ่นความร้อนขนาดใหญ่ สามารถทำแซนวิชได้ทุกประเภท

    แผ่นความร้อนขนาดใหญ่ สามารถทำแซนวิชได้ทุกประเภท

    ทำงานได้อย่างรวดเร็วและให้ขนมปังแสนอร่อยด้วยกำลังไฟ 900 วัตต์

    ทำงานได้อย่างรวดเร็วและให้ขนมปังแสนอร่อยด้วยกำลังไฟ 900 วัตต์

    นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลพร้อมสัญญาณเสียง

    นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลพร้อมสัญญาณเสียง

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อเปิดเครื่องและเมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อเปิดเครื่องและเมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนที่สามารถถอดล้างด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนที่สามารถถอดล้างด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาว/สีเหลือง
      วัสดุ
      ตัวเครื่อง Phenolic

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.9  m

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ที่จับกันความร้อน
      ใช่
      ฐานตั้งติดกันลื่น
      ใช่
      แผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด
      ใช่

    Badge-D2C

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