HD2415/80
อิ่มอร่อยได้ตามต้องการ
ทำแซนวิชในแบบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงใส่แซนวิชลงบนแผ่นความร้อนขนาดใหญ่แล้วเลือกปรับเวลาตามต้องการเท่านั้น นอกจากนี้แผ่นความร้อนเคลือบสารกันอาหารติดยังสามารถถอดและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยดูประโยชน์ทั้งหมด
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แผ่นความร้อนขนาดใหญ่ สามารถทำแซนวิชได้ทุกประเภท
ทำงานได้อย่างรวดเร็วและให้ขนมปังแสนอร่อยด้วยกำลังไฟ 900 วัตต์
นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลพร้อมสัญญาณเสียง
สัญญาณไฟแสดงเมื่อเปิดเครื่องและเมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน
ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนที่สามารถถอดล้างด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย
ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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