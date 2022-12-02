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  • แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด

    เครื่องทำแซนด์วิช

    HD2430/80

    แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด

    ให้คุณทำแซนด์วิช วาฟเฟิล แสนอร่อย และย่างอาหารจานโปรดของคุณได้เพียงเครื่องเดียว!

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    เครื่องทำแซนด์วิช

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    แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด

    อร่อยได้ทันที

    • 900 W
    ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้ อาหารทุกจานจึงสวยงามและมีรสชาติ

    ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้ อาหารทุกจานจึงสวยงามและมีรสชาติ

    ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้ อาหารจึงสวยงามและมีรสชาติ

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบของเครื่องทำแซนด์วิช Philips ปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ตำแหน่งจัดเก็บในแนวตั้ง

    ตำแหน่งจัดเก็บในแนวตั้ง

    ตำแหน่งจัดเก็บในแนวตั้ง

    กำลังไฟสูงเพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและสม่ำเสมอ

    กำลังไฟสูงช่วยให้การย่างอาหารร้อนเร็วยิ่งขึ้น ปรับอุณหภูมิในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ นอกจากนี้ พื้นผิวย่างยังคงให้ความร้อนเมื่อวางอาหารเนื่องจากกำลังไฟสูงช่วยให้คืนสู่อุณหภูมิที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      900  W

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      ขาว/เหลือง/เงิน

    Badge-D2C

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