HD2430/80
แบบ 3-in-1 ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด
ให้คุณทำแซนด์วิช วาฟเฟิล แสนอร่อย และย่างอาหารจานโปรดของคุณได้เพียงเครื่องเดียว!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้ อาหารจึงสวยงามและมีรสชาติ
แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบของเครื่องทำแซนด์วิช Philips ปิดไม่ให้ส่วนผสมภายในล้นออกมา
ที่จับไม่ร้อนมือ
ตำแหน่งจัดเก็บในแนวตั้ง
กำลังไฟสูงช่วยให้การย่างอาหารร้อนเร็วยิ่งขึ้น ปรับอุณหภูมิในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ นอกจากนี้ พื้นผิวย่างยังคงให้ความร้อนเมื่อวางอาหารเนื่องจากกำลังไฟสูงช่วยให้คืนสู่อุณหภูมิที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน
ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยแผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
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