HD2581/00R1
ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน
เครื่องปิ้งขนมปังขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับระบบการตั้งค่า 8 แบบและช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง จึงทำให้ปิ้งขนมปังได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดใดก็ตาม ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวยังช่วยอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบการตั้งค่า 8 แบบ ช่วยให้คุณปิ้งขนมปังหลากหลายชนิดโดยไม่เสี่ยงต่อการไหม้ ปรับระดับความเหลืองกรอบตามความต้องการของคุณ และปิ้งขนมปังตามที่คุณปรารถนา
ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้
ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด ขนมปังจะถูกจัดให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของเครื่องเพื่อความเหลืองกรอบที่ทั่วถึงทั้งสองด้าน ด้วยฟังก์ชั่น self-centering
หยุดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มหยุด
ฟังก์ชันอุ่นร้อนจะอุ่นขนมปังภายในไม่กี่วินาที และฟังก์ชันละลายน้ำแข็งที่ช่วยปิ้งขนมปังแช่แข็งได้ในคราวเดียว
มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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