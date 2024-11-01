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  • ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

    HD2581/00R1

    ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    เครื่องปิ้งขนมปังขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับระบบการตั้งค่า 8 แบบและช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง จึงทำให้ปิ้งขนมปังได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดใดก็ตาม ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวยังช่วยอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

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    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

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    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

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    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

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    ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    ด้วยระบบการตั้งค่า 8 แบบและตะแกรงอุ่นขนมปังในตัว

    • การตั้งค่า 8 ระดับ
    • ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัว
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัด
    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร

    การตั้งค่าความเหลืองกรอบ 8 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้

    การตั้งค่าความเหลืองกรอบ 8 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้

    ระบบการตั้งค่า 8 แบบ ช่วยให้คุณปิ้งขนมปังหลากหลายชนิดโดยไม่เสี่ยงต่อการไหม้ ปรับระดับความเหลืองกรอบตามความต้องการของคุณ และปิ้งขนมปังตามที่คุณปรารถนา

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับให้ความร้อนขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับให้ความร้อนขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด ขนมปังจะถูกจัดให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของเครื่องเพื่อความเหลืองกรอบที่ทั่วถึงทั้งสองด้าน ด้วยฟังก์ชั่น self-centering

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    หยุดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มหยุด

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    ฟังก์ชันอุ่นร้อนจะอุ่นขนมปังภายในไม่กี่วินาที และฟังก์ชันละลายน้ำแข็งที่ช่วยปิ้งขนมปังแช่แข็งได้ในคราวเดียว

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)
      18.8 x 27.5 x 15.6  cm

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      760-900  W
      ความถี่
      50-60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนระดับความเหลืองกรอบ
      8
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ปรับแต่งความเกรียมได้
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ปุ่มยกเลิกการทำงาน
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง
      • ฟังก์ชันยกสูง
      • ที่เก็บสายไฟในตัว

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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