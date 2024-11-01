เครื่องทอดอาหาร
อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข
อร่อยกับอาหารทอดกรอบด้วยเครื่องทอดอาหารจาก Philips จัดเก็บสะดวกเพราะมีขนาดกะทัดรัด โถถอดออกได้และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย พร้อมด้วยโถใส่น้ำมันเสริมสำหรับใช้กรองและเก็บน้ำมัน ดูประโยชน์ทั้งหมด
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อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข
ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพเกินตัว
- 800 กรัม
- โถถอดออกได้
- มีตัวจับเวลา
โถใส่น้ำมันเสริม เหมาะสำหรับกรองและเก็บน้ำมัน
เหมาะสำหรับกรองและเก็บน้ำมัน แผ่นกรองช่วยให้น้ำมันสะอาดยิ่งขึ้น จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณและใช้ได้นานขึ้น โถนี้ยังใช้ใส่น้ำมันที่ใช้ทอดแล้วได้อีกด้วย
นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลสำหรับตั้งเวลาทอดล่วงหน้า
หม้อภายในสามารถถอดออกได้ จึงเทน้ำมันและล้างทำความสะอาดได้สะดวก
ทุกชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ยกเว้นตัวเครื่อง
แผ่นกรองสองชั้นช่วยลดกลิ่นของทอดที่ไม่พึงประสงค์
ช่วยลดกลิ่นของทอดที่ไม่พึงประสงค์และยังใช้กับเครื่องล้างจานได้ ไม่จำเป็นต้องคอยซื้อเปลี่ยน
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240
V
- กำลังไฟ
-
1600
W
- ความยาวสายไฟ
-
1.2
m
- ความถี่
-
50/60
Hz
- ความจุ
-
800
g
- ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมัน
-
1.5
l
-
น้ำหนักและขนาด
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
3.8
kg
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก)
-
235x230x325
mm
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ที่เก็บสายไฟ
-
มี
- ฐานกันลื่น
-
มี
- ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
-
มี
- สัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิ
-
มี
- ด้ามจับ
-
ใช่
- ผนังเครื่องแบบ Cool wall
-
มี
- ระบบเปิดฝาโดยอัตโนมัติ
-
ใช่
- กระจกสำหรับดูอาหารขณะเครื่องทำงาน
-
ใช่
- ฝาปิดแบบบานพับ ถอดได้
-
ใช่
- ตะแกรงถอดพับได้
-
ใช่
-
ดีไซน์และการตกแต่ง
- สี
-
สีขาวขอบสีครีม
- วัสดุ
-
พลาสติก (PP)
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