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  • อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข

    เครื่องทอดอาหาร

    HD6151/80

    อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข

    อร่อยกับอาหารทอดกรอบด้วยเครื่องทอดอาหารจาก Philips จัดเก็บสะดวกเพราะมีขนาดกะทัดรัด โถถอดออกได้และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย พร้อมด้วยโถใส่น้ำมันเสริมสำหรับใช้กรองและเก็บน้ำมัน

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    เครื่องทอดอาหาร

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    อิ่มอร่อยกับอาหาร แบ่งปันความสุข

    ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพเกินตัว

    • 800 กรัม
    • โถถอดออกได้
    • มีตัวจับเวลา
    โถใส่น้ำมันเสริม เหมาะสำหรับกรองและเก็บน้ำมัน

    โถใส่น้ำมันเสริม เหมาะสำหรับกรองและเก็บน้ำมัน

    เหมาะสำหรับกรองและเก็บน้ำมัน แผ่นกรองช่วยให้น้ำมันสะอาดยิ่งขึ้น จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณและใช้ได้นานขึ้น โถนี้ยังใช้ใส่น้ำมันที่ใช้ทอดแล้วได้อีกด้วย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลสำหรับตั้งเวลาทอดล่วงหน้า

    นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลสำหรับตั้งเวลาทอดล่วงหน้า

    หม้อภายในสามารถถอดออกได้ จึงเทน้ำมันและล้างทำความสะอาดได้สะดวก

    หม้อภายในสามารถถอดออกได้ จึงเทน้ำมันและล้างทำความสะอาดได้สะดวก

    ทุกชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ยกเว้นตัวเครื่อง

    ทุกชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ยกเว้นตัวเครื่อง

    แผ่นกรองสองชั้นช่วยลดกลิ่นของทอดที่ไม่พึงประสงค์

    ช่วยลดกลิ่นของทอดที่ไม่พึงประสงค์และยังใช้กับเครื่องล้างจานได้ ไม่จำเป็นต้องคอยซื้อเปลี่ยน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      1600  W
      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุ
      800  g
      ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมัน
      1.5  l

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.8  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก)
      235x230x325  mm

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      สัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิ
      มี
      ด้ามจับ
      ใช่
      ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      มี
      ระบบเปิดฝาโดยอัตโนมัติ
      ใช่
      กระจกสำหรับดูอาหารขณะเครื่องทำงาน
      ใช่
      ฝาปิดแบบบานพับ ถอดได้
      ใช่
      ตะแกรงถอดพับได้
      ใช่

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาวขอบสีครีม
      วัสดุ
      พลาสติก (PP)

    Badge-D2C

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