HD7457/20
ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ
ดื่มด่ำไปกับรสชาติชั้นเลิศและกลิ่นหอมเย้ายวนของกาแฟที่ชงสดๆ ด้วยเครื่องชงกาแฟ Philips ที่ทำงานได้อย่างคงประสิทธิภาพเครื่องนี้ และดื่มด่ำไปกับกาแฟรสเลิศในทุกแก้วที่ดื่มด้วยอโรมาทวิสเตอร์ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณเทกาแฟได้ก่อนที่รอบการต้มจะเสร็จครบรอบ
เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำได้ง่ายและแม่นยำด้วยขีดแสดงระดับน้ำ
หัวจ่ายกาแฟอัจฉริยะภายในเหยือกจะทำการหมุนเวียนกาแฟที่ไหลเข้ามาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้กลิ่นที่สม่ำเสมอและดีที่สุด ตั้งแต่แก้วแรกจนถึงแก้วสุดท้าย
ทำความสะอาดเหยือกแก้วและที่ใส่แผ่นกรองได้ในเครื่องล้างจานอย่างง่ายดาย
ไฟสีแดงบนปุ่มเปิด/ปิดจะติดสว่างเมื่อเปิดเครื่องต้มกาแฟขึ้น
เครื่องต้มกาแฟรุ่นนี้สามารถต้มกาแฟได้ตั้งแต่ 2 จนถึง 10 (แก้วใหญ่) / 15 (แก้วเล็ก) ซึ่งมีความจุสูงสุด 1.2 ลิตร แต่มาในขนาดที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ใช้สอยในครัวของคุณ
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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