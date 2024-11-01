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  • ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ

    Daily Collection เครื่องทำกาแฟ

    HD7457/20

    ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ

    ดื่มด่ำไปกับรสชาติชั้นเลิศและกลิ่นหอมเย้ายวนของกาแฟที่ชงสดๆ ด้วยเครื่องชงกาแฟ Philips ที่ทำงานได้อย่างคงประสิทธิภาพเครื่องนี้ และดื่มด่ำไปกับกาแฟรสเลิศในทุกแก้วที่ดื่มด้วยอโรมาทวิสเตอร์

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    Daily Collection เครื่องทำกาแฟ

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    ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดได้ง่ายๆ

    ด้วยอโรมาทวิสเตอร์เพื่อดื่มด่ำกับรสชาติที่ดีที่สุด

    • พร้อมเหยือกแก้ว
    • สีดำและเมทัล
    ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อการเทกาแฟทุกเมื่อที่คุณต้องการ

    ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อการเทกาแฟทุกเมื่อที่คุณต้องการ

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณเทกาแฟได้ก่อนที่รอบการต้มจะเสร็จครบรอบ

    ขีดแสดงระดับน้ำเพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดาย

    ขีดแสดงระดับน้ำเพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดาย

    เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำได้ง่ายและแม่นยำด้วยขีดแสดงระดับน้ำ

    อโรมา ทวิสเตอร์ หมุนเวียนกาแฟเพื่อรสชาติที่ดีที่สุด

    อโรมา ทวิสเตอร์ หมุนเวียนกาแฟเพื่อรสชาติที่ดีที่สุด

    หัวจ่ายกาแฟอัจฉริยะภายในเหยือกจะทำการหมุนเวียนกาแฟที่ไหลเข้ามาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้กลิ่นที่สม่ำเสมอและดีที่สุด ตั้งแต่แก้วแรกจนถึงแก้วสุดท้าย

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    ทำความสะอาดเหยือกแก้วและที่ใส่แผ่นกรองได้ในเครื่องล้างจานอย่างง่ายดาย

    สวิตช์เปิด/ปิดมีไฟ LED จะติดขึ้นเมื่อเปิดเครื่องต้มกาแฟ

    สวิตช์เปิด/ปิดมีไฟ LED จะติดขึ้นเมื่อเปิดเครื่องต้มกาแฟ

    ไฟสีแดงบนปุ่มเปิด/ปิดจะติดสว่างเมื่อเปิดเครื่องต้มกาแฟขึ้น

    ความจุ 1.2 ลิตร สำหรับ 2 - 15 แก้ว

    ความจุ 1.2 ลิตร สำหรับ 2 - 15 แก้ว

    เครื่องต้มกาแฟรุ่นนี้สามารถต้มกาแฟได้ตั้งแต่ 2 จนถึง 10 (แก้วใหญ่) / 15 (แก้วเล็ก) ซึ่งมีความจุสูงสุด 1.2 ลิตร แต่มาในขนาดที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ใช้สอยในครัวของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      เหยือกแก้ว

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V
      ความยาวสายไฟ
      0.85  m
      ความถี่
      50 - 60  Hz
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.2  l
      เวลาในการต้มสำหรับหนึ่งเหยือก
      10  minute(s)

    • ดีไซน์

      สี
      • สีดำ
      • สีดำและเมทัล
      • สีดําและสีไทเทเนียมเมทัล

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      1.42  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      3.36  kg
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง)
      240 x 210 x 330  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      เหมาะสำหรับ
      ผงกาแฟบด
      ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
      • ที่ใส่ตัวกรองแบบถอดได้
      • ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ใช้งานง่ายและสะดวก
      • ขีดแสดงระดับน้ำ
      • ระบบป้องกันน้ำหยด
      ระบบการทำงานพิเศษ
      อโรมา ทวิสเตอร์
      กาแฟ
      กาแฟดริป

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      สเตนเลสและพลาสติก
      วัสดุของแท้งค์น้ำ
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      กําลังไฟที่ใช้ในการต้ม
      1000  W

    Badge-D2C

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