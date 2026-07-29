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มีควันสีขาวออกมาจาก Philips Airfryer ของฉัน

เผยแพร่เมื่อ 29 July 2026

อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้มีควันสีขาวออกมาจาก Philips Airfryer ของคุณ โปรดดูวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้

หยุดทำอาหารแล้วใช้กระดาษทิชชูหนาซับน้ำมันที่อยู่ก้นกระทะ หรือเทน้ำมันที่เหลือออกให้หมด หลังจากนั้นคุณสามารถที่จะทำอาหารต่อไปได้ โปรดทราบว่าควันสีขาวไม่เป็นอันตรายต่อ Philips Airfryer หรืออาหารของคุณ
เคล็ดลับ:
หากคุณปรุงอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงบ่อย คุณสามารถใช้ฝาปิดของว่าง (สำหรับ HD924x) ฝาป้องกันการกระเด็น (สำหรับ HD962x,HD964x) หรือที่ตะแกรงแบบต่างๆ (สำหรับ HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) เพื่อป้องกันไม่ให้มีควันเกิดขึ้น

หยุดทำอาหารแล้วขจัดคราบออกจากกระทะ กระทะ ตะแกรง และแผ่นทำความร้อนต้องได้รับการทำความสะอาดทั่วถึงหลังการใช้ทุกครั้ง คราบไขมันจากการใช้ก่อนหน้าอาจทำให้เกิดควันสีขาวจาก Airfryer ได้

เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศที่รุนแรง ส่วนผสมที่มีน้ำหนักเบา (อย่างเช่น แผ่นขนมปัง ผัก หรือผลไม้แผ่น) อาจสัมผัสเข้ากับแผ่นทำความร้อนของ Philips Airfryer โปรดนำอาหารออกจากแผ่นทำความร้อนหลังจากเครื่องเย็นลง
เคล็ดลับ:
เพื่อป้องกันควันจากการปรุงอาหารที่มีน้ำหนักเบา คุณสามารถใช้ฝาครอบที่ใส่ของว่าง (สำหรับ HD924x) ฝาป้องกันการกระเด็น (สำหรับ HD962x,HD964x) หรือที่ตะแกรงแบบต่างๆ (สำหรับ HD921x, HD922x, HD923x, HD953x)

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