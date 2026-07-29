หยุดทำอาหารแล้วใช้กระดาษทิชชูหนาซับน้ำมันที่อยู่ก้นกระทะ หรือเทน้ำมันที่เหลือออกให้หมด หลังจากนั้นคุณสามารถที่จะทำอาหารต่อไปได้ โปรดทราบว่าควันสีขาวไม่เป็นอันตรายต่อ Philips Airfryer หรืออาหารของคุณ
เคล็ดลับ:
หากคุณปรุงอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงบ่อย คุณสามารถใช้ฝาปิดของว่าง (สำหรับ HD924x) ฝาป้องกันการกระเด็น (สำหรับ HD962x,HD964x) หรือที่ตะแกรงแบบต่างๆ (สำหรับ HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) เพื่อป้องกันไม่ให้มีควันเกิดขึ้น
หยุดทำอาหารแล้วใช้กระดาษทิชชูหนาซับน้ำมันที่อยู่ก้นกระทะ หรือเทน้ำมันที่เหลือออกให้หมด หลังจากนั้นคุณสามารถที่จะทำอาหารต่อไปได้ โปรดทราบว่าควันสีขาวไม่เป็นอันตรายต่อ Philips Airfryer หรืออาหารของคุณ