ลิ้นชักปิดไม่สนิท
Airfryer บางรุ่นมีคุณสมบัติการตรวจจับกระทะ คุณสมบัตินี้จะปิดสวิตช์เครื่องทำความร้อนและพัดลมเมื่อถอดกระทะของ Airfryer
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระทะเข้าไปในเครื่อง airfryer และลิ้นชักปิดสนิทแล้ว มิฉะนั้น Airfryer ของคุณจะไม่เปิดเครื่อง
กลไกการตรวจจับการหมุนอาจเสียหาย
โปรดนำกระทะออกจากเครื่อง airfryer และตรวจสอบรอยแตก/ความเสียหายที่ชิ้นส่วนพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะเป็นขอบของกระทะ (ดูภาพด้านล่าง) หากคุณพบความเสียหายหรือรอยแตกโปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรุ่น HD9880/HD9875/HD9876 ให้นำกระทะของ Airfryer ออกจากลิ้นชักและพลิกคว่ำลง โมดูลการตรวจจับกระทะติดตั้งอยู่ทางด้านขวาถัดจากส่วนเว้าของที่จับตะกร้า ( ดูภาพด้านล่าง )
ที่ด้านหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นฝาครอบพลาสติกขนาดเล็ก (ดูภาพด้านล่าง) หากไม่มีการตรวจจับการแพนจะไม่ทำงาน ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราที่ www.philips.com/contact เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ
ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป
หากคุณตั้งอุณหภูมิในการปรุงอาหารของ Airfryer ของคุณไว้ที่ 40°C (100°F) หรือต่ำกว่า อาจทำให้เครื่องไม่ร้อน (โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบใกล้เคียงกับอุณหภูมิดังกล่าว)
โปรดตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้ใน Philips Airfryer และเพิ่มอุณหภูมิหากจำเป็น
ไม่ได้ตั้งเวลาหรือเวลาในการปรุงอาหารน้อยเกินไป (Airfryer แบบอะนาล็อก)
โปรดหมุนตัวตั้งเวลาแบบอะนาล็อกไปยังเวลาในการประกอบอาหารที่คุณต้องการ (ดูวิดีโอด้านล่าง) หากเวลาในการปรุงอาหารที่คุณต้องการน้อยกว่า 10 นาที โปรดหมุนตัวตั้งเวลาไปที่ประมาณ 15 นาทีและจากนั้นหมุนกลับไปยังเวลาในการปรุงอาหารที่น้อยลงตามที่คุณต้องการ