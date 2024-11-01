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Philips Airfryer ของฉันเปิดไม่ติด

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2567

หาก Philips Airfryer ของคุณไม่เปิดเครื่องหรือเปิดเครื่องแต่ไม่ทำงานหรือไม่ร้อนให้อ่านบทความของเราด้านล่างเพื่อดูสาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊ก Airfryer ของคุณเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง  
  • หากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานเต้าเสียบเดียวกันเยอะเกินไป อาจทำให้ Philips Airfryer ไม่ทำงาน โปรดถอดปลั๊กไฟเครื่องอื่นๆ หรือใช้เต้าเสียบอื่น  
  • สำหรับอุปกรณ์แบบอะนาล็อกอาจเกิดกรณีที่ตัวตั้งเวลาทำงานอยู่แต่อุปกรณ์ไม่ทำความร้อน ในกรณีดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊ก Airfryer ของคุณเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง 

ลิ้นชักปิดไม่สนิท
Airfryer บางรุ่นมีคุณสมบัติการตรวจจับกระทะ คุณสมบัตินี้จะปิดสวิตช์เครื่องทำความร้อนและพัดลมเมื่อถอดกระทะของ Airfryer
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระทะเข้าไปในเครื่อง airfryer และลิ้นชักปิดสนิทแล้ว มิฉะนั้น Airfryer ของคุณจะไม่เปิดเครื่อง

 

กลไกการตรวจจับการหมุนอาจเสียหาย
โปรดนำกระทะออกจากเครื่อง airfryer และตรวจสอบรอยแตก/ความเสียหายที่ชิ้นส่วนพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะเป็นขอบของกระทะ (ดูภาพด้านล่าง) หากคุณพบความเสียหายหรือรอยแตกโปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรุ่น HD9880/HD9875/HD9876 ให้นำกระทะของ Airfryer ออกจากลิ้นชักและพลิกคว่ำลง โมดูลการตรวจจับกระทะติดตั้งอยู่ทางด้านขวาถัดจากส่วนเว้าของที่จับตะกร้า ( ดูภาพด้านล่าง )

ที่ด้านหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นฝาครอบพลาสติกขนาดเล็ก (ดูภาพด้านล่าง) หากไม่มีการตรวจจับการแพนจะไม่ทำงาน ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราที่ www.philips.com/contact เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

 

ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป
หากคุณตั้งอุณหภูมิในการปรุงอาหารของ Airfryer ของคุณไว้ที่ 40°C (100°F) หรือต่ำกว่า อาจทำให้เครื่องไม่ร้อน (โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบใกล้เคียงกับอุณหภูมิดังกล่าว) 

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้ใน Philips Airfryer และเพิ่มอุณหภูมิหากจำเป็น

 

ไม่ได้ตั้งเวลาหรือเวลาในการปรุงอาหารน้อยเกินไป (Airfryer แบบอะนาล็อก)

โปรดหมุนตัวตั้งเวลาแบบอะนาล็อกไปยังเวลาในการประกอบอาหารที่คุณต้องการ (ดูวิดีโอด้านล่าง) หากเวลาในการปรุงอาหารที่คุณต้องการน้อยกว่า 10 นาที โปรดหมุนตัวตั้งเวลาไปที่ประมาณ 15 นาทีและจากนั้นหมุนกลับไปยังเวลาในการปรุงอาหารที่น้อยลงตามที่คุณต้องการ

กลไกการตรวจจับการแพน
Play Pause

ข้อมูลด้านล่างใช้กับรุ่น NA55x เท่านั้น

 

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับไอน้ำของ NA55x Airfryer ของคุณและแท้งค์น้ำไม่ได้วางอย่างถูกต้องหรือไม่มีน้ำอยู่เครื่องจะตรวจจับและไอคอน (ดูภาพด้านล่าง) จะเริ่มกะพริบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำในถังเพียงพอและดันถังให้เข้าที่ จากนั้นกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มการหุงและไอคอนจะหายไป

ขีดแสดงระดับน้ำ

หากวิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าตัวทำความร้อนของ Philips Airfryer อาจชำรุด ในกรณีนี้ โปรดติดต่อเราสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

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