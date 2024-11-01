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  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

    Pure Essentials Collection เครื่องนึ่ง

    HD9140/91

    เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

    เครื่องนึ่ง Philips ที่มี Flavour Booster เพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรให้กับอาหารจานโปรด คุณสามารถเตรียมอาหารประเภทซุป, สตูว์, โจ๊กข้าวโอ๊ต, ข้าวและอื่นๆ ได้ในชามสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ เพียงกดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน!

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    Pure Essentials Collection เครื่องนึ่ง

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    เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

    เครื่องนึ่งที่มี Flavour Booster

    • 10 ลิตร 900 วัตต์
    • จับเวลาดิจิตอล การตั้งเวลาล่วงหน้า
    • Aroma Infuser, ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
    • พลาสติก/โลหะ สีดำ
    Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

    Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

    Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

    ตั้งเวลาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ ปลา ผัก ข้าว และอื่นๆ

    ตั้งเวลาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ ปลา ผัก ข้าว และอื่นๆ

    การนึ่งอาหารนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เครื่องนึ่งของ Philips จึงมีช่วงการตั้งเวลาที่หลากหลายซึ่งจะปิดการนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ จึงช่วยให้คุณทำอาหารได้มากและหลากหลาย รวมถึง ข้าว ไข่ ผัก ไก่ และปลา พร้อมได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือวิตามินของอาหาร

    โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

    โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

    ถ้วยโถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) คุณสามารถเตรียมอาหารหลากรสชาติเพื่อครอบครัวได้โดยง่าย โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

    ตำราอาหาร

    ตำราอาหาร

    ตำราอาหารพร้อมสูตรอาหารแสนอร่อย

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ที่เก็บสายไฟ

    ที่เก็บสายไฟ

    ที่เก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องครัว

    ชั้นสำหรับนึ่งที่วางซ้อนกันได้

    ชั้นสำหรับนึ่งที่วางซ้อนกันได้

    ชั้นสำหรับนึ่งที่วางซ้อนกันได้ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย

    ช่องเติมน้ำภายนอก

    ช่องเติมน้ำภายนอก

    ช่องเติมน้ำภายนอกสำหรับการเติมน้ำระหว่างใช้งาน

    ฟังก์ชันอุ่นอาหารให้อาหารพร้อมเสริฟได้ทุกเมื่อ

    ฟังก์ชันอุ่นอาหารให้อาหารพร้อมเสริฟได้ทุกเมื่อ

    ฟังก์ชันอุ่นอาหารทำให้อาหารอุ่นอยู่เสมอจนกระทั่งถึงเวลารับประทาน

    สัญญาณไฟแจ้งเติมน้ำและขจัดตะกรัน

    สัญญาณไฟแจ้งเตือนให้เติมน้ำและขจัดตะกรัน

    จับเวลาดิจิตอล

    นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลที่มีสัญญาณพร้อมใช้งานและระบบตัดไฟอัตโนมัติ

    ตัวฐานสามารถถอดได้สำหรับการนึ่งอาหารชิ้นใหญ่

    คุณต้องการนึ่งอาหารชิ้นใหญ่ เช่น ไก่ทั้งตัวหรืออาหารต่างๆ ที่จานใหญ่เกินไปสำหรับโถนึ่งเพียงหนึ่งโถหรือไม่ เพียงปลดล็อคที่อยู่ก้นของตะกร้าแต่ละชิ้นออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนึ่ง เครื่องนึ่งจะดำเนินการที่เหลือต่อจากคุณโดยนึ่งด้วยไอน้ำสม่ำเสมอและทั่วถึงตั้งแต่ส่วนบนถึงส่วนล่าง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      ดำ, เมทัลและแดง
      วัสดุ
      ชิ้นส่วนพลาสติกพร้อมสแตนเลสสตีล

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความยาวสายไฟ
      100  cm
      กำลังไฟ
      900  W
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.1  l
      ความจุ (สูงสุด)
      2.5 / 2.6 / 3.5  l

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.3  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก)
      360 x 450 x 227  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ขีดแสดงระดับน้ำ
      มี
      จำนวนชั้น
      3  pcs
      ระบบป้องกันการต้มน้ำแห้งและอุณหภูมิสูงเกิน
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ชั้นวางไข่
      มี
      โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL)
      2.5  l

    Badge-D2C

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