HD9140/91
เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
เครื่องนึ่ง Philips ที่มี Flavour Booster เพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรให้กับอาหารจานโปรด คุณสามารถเตรียมอาหารประเภทซุป, สตูว์, โจ๊กข้าวโอ๊ต, ข้าวและอื่นๆ ได้ในชามสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ เพียงกดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
การนึ่งอาหารนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เครื่องนึ่งของ Philips จึงมีช่วงการตั้งเวลาที่หลากหลายซึ่งจะปิดการนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ จึงช่วยให้คุณทำอาหารได้มากและหลากหลาย รวมถึง ข้าว ไข่ ผัก ไก่ และปลา พร้อมได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือวิตามินของอาหาร
ถ้วยโถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) คุณสามารถเตรียมอาหารหลากรสชาติเพื่อครอบครัวได้โดยง่าย โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ
ตำราอาหารพร้อมสูตรอาหารแสนอร่อย
ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย
ที่เก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องครัว
ชั้นสำหรับนึ่งที่วางซ้อนกันได้ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย
ช่องเติมน้ำภายนอกสำหรับการเติมน้ำระหว่างใช้งาน
ฟังก์ชันอุ่นอาหารทำให้อาหารอุ่นอยู่เสมอจนกระทั่งถึงเวลารับประทาน
สัญญาณไฟแจ้งเตือนให้เติมน้ำและขจัดตะกรัน
นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอลที่มีสัญญาณพร้อมใช้งานและระบบตัดไฟอัตโนมัติ
คุณต้องการนึ่งอาหารชิ้นใหญ่ เช่น ไก่ทั้งตัวหรืออาหารต่างๆ ที่จานใหญ่เกินไปสำหรับโถนึ่งเพียงหนึ่งโถหรือไม่ เพียงปลดล็อคที่อยู่ก้นของตะกร้าแต่ละชิ้นออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนึ่ง เครื่องนึ่งจะดำเนินการที่เหลือต่อจากคุณโดยนึ่งด้วยไอน้ำสม่ำเสมอและทั่วถึงตั้งแต่ส่วนบนถึงส่วนล่าง
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
พร้อมอุปกรณ์เสริม
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