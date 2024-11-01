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    3000 Series Airfryer XL

    HD9270/20

    อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    เพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกรอบนอกนุ่มในด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeID เพื่อค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับร้อยได้ทุกวัน

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    3000 Series Airfryer XL

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    อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    • เทคโนโลยี Rapid Air
    • 1.2 กก., 6.2 ล.
    • สีขาว/โรสเมทัลลิก
    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน

    ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

    สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

    พบกับสูตรอาหารยั่วน้ำลายของ Airfryer ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และปรุงได้อย่างรวดเร็ว สูตรอาหารในแอปพลิเคชัน HomeID ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับการทำอาหารในทุกๆ วัน

    สูตรอาหารปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

    สูตรอาหารปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

    รับสูตรอาหารประจำวันที่เหมาะกับความต้องการของครอบครัวของคุณ ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าใด คุณก็ยิ่งสามารถปรับแต่งไอเดียสูตรอาหารแสนอร่อยได้ตามความต้องการของคุณมากเท่านั้น รับแรงบันดาลใจจากพ่อครัวคนอื่นๆ และติดตามผู้คนที่ชอบรสชาติเหมือนกัน***

    ขนาด XL เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

    ขนาด XL เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

    Philips Airfryer XL ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.2 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 6.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารสำหรับ 5 คนในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

    หน้าจอสัมผัสพร้อม 7 การตั้งค่าล่วงหน้า

    หน้าจอสัมผัสพร้อม 7 การตั้งค่าล่วงหน้า

    แตะที่ปุ่มและปรุงอาหาร โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยอาหารว่างแช่แข็ง มันฝรั่งสด เนื้อ ปลา น่องไก่ เค้ก หรือแม้กระทั่งผักย่าง

    ฟังก์ชันอุ่นอาหาร

    ฟังก์ชันอุ่นอาหาร

    เพลิดเพลินกับอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเข้าสู่โหมดการอุ่นอาหาร อาหารคุณจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้นานถึง 30 นาที

    ฟังก์ชันทำอาหารแบบ 14-in-1

    ฟังก์ชันทำอาหารแบบ 14-in-1

    หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips Airfryer เปิดโลกความเป็นไปได้: ทอด อบ ปิ้ง ย่าง อบแห้ง ปิ้งขนมปัง ทลายน้ำแข็ง อุ่น และอีกมากมาย

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****

    โฮมเมดเป็นเรื่องง่าย

    โฮมเมดเป็นเรื่องง่าย

    ปลดปล่อยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของ Airfryer ในการปรุงอาหารเลิศรสและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น สำรวจคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาและเสริมทักษะการทำอาหารเพื่อทำอาหารโฮมเมดที่คุณและครอบครัวชื่นชอบในทุกๆ วัน

    ผู้เชี่ยวชาญด้าน Airfryer กว่า 10 ปี

    ผู้เชี่ยวชาญด้าน Airfryer กว่า 10 ปี

    ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยี Airfryer ให้สมบูรณ์แบบมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000  W
      ความยาวสายไฟ
      0.8  m

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      403x315x307  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      5.55  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • ควบคุมอุณหภูมิ
      • สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      • Quickclean
      • จอแสดงผล LED
      • Rapid Air ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      • ควบคุมเวลา

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ฟังก์ชันการปรุงอาหาร

      อากาศไหลเวียนสูง
      • • ทอด
      • • คั่ว
      • • ย่าง
      • • อบ
      • • ทำอาหารจากหม้อเดียว
      • • ผัด
      • • ผัดใช้น้ำมันน้อย
      • • ปรุงสุกจากในสภาพแช่แข็ง
      • • อุ่นร้อน
      • • ละลายน้ำแข็ง
      • • อุ่น
      • • ขจัดน้ำออก
      • • ปิ้ง
      • • ทำสตูว์

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • *เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
    • **มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่มีชุมชน HomeID เท่านั้น
    • ***ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน

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