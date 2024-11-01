HD9270/20
อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*
เพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกรอบนอกนุ่มในด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeID เพื่อค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับร้อยได้ทุกวันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน
Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*
พบกับสูตรอาหารยั่วน้ำลายของ Airfryer ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และปรุงได้อย่างรวดเร็ว สูตรอาหารในแอปพลิเคชัน HomeID ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับการทำอาหารในทุกๆ วัน
รับสูตรอาหารประจำวันที่เหมาะกับความต้องการของครอบครัวของคุณ ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าใด คุณก็ยิ่งสามารถปรับแต่งไอเดียสูตรอาหารแสนอร่อยได้ตามความต้องการของคุณมากเท่านั้น รับแรงบันดาลใจจากพ่อครัวคนอื่นๆ และติดตามผู้คนที่ชอบรสชาติเหมือนกัน***
Philips Airfryer XL ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.2 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 6.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารสำหรับ 5 คนในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ
แตะที่ปุ่มและปรุงอาหาร โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยอาหารว่างแช่แข็ง มันฝรั่งสด เนื้อ ปลา น่องไก่ เค้ก หรือแม้กระทั่งผักย่าง
เพลิดเพลินกับอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเข้าสู่โหมดการอุ่นอาหาร อาหารคุณจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้นานถึง 30 นาที
หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips Airfryer เปิดโลกความเป็นไปได้: ทอด อบ ปิ้ง ย่าง อบแห้ง ปิ้งขนมปัง ทลายน้ำแข็ง อุ่น และอีกมากมาย
Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****
ปลดปล่อยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของ Airfryer ในการปรุงอาหารเลิศรสและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น สำรวจคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาและเสริมทักษะการทำอาหารเพื่อทำอาหารโฮมเมดที่คุณและครอบครัวชื่นชอบในทุกๆ วัน
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยี Airfryer ให้สมบูรณ์แบบมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
ฟังก์ชันการปรุงอาหาร
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