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    5000 Series Connected Airfryer ซีรีส์ 5000 XL

    HD9280/90

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    อร่อย สุขภาพดีกว่า สะดวกกว่าด้วยการสั่งงานผ่านมือถือ

    เลือกจากอาหารแสนอร่อยนับร้อยเมนู* ที่แนะนำตามความต้องการของคุณ จับคู่กับแอป HomeID เลือกสูตรอาหารแล้วส่งไปที่ Airfryer ของคุณ ตรวจดูความพร้อมของอาหารของคุณได้จากโซฟาอันนุ่มสบายของคุณ แอปจะแจ้งเตือนเมื่ออาหารของคุณพร้อม!

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    5000 Series Connected Airfryer ซีรีส์ 5000 XL

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    อร่อย สุขภาพดีกว่า สะดวกกว่าด้วยการสั่งงานผ่านมือถือ

    จับคู่กับ HomeID เพื่อประสบการณ์ปรุงอาหารที่ดีที่สุด

    • เชื่อมต่อ wifi สั่งงานผ่านมือถือ
    • 1.2 กก., 6.2 ล.
    • สีดำ
    • เชื่อมแล้ว
    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน

    ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ฟังก์ชันทำอาหารแบบ 13-in-1

    ฟังก์ชันทำอาหารแบบ 13-in-1

    หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips Airfryer เปิดโลกความเป็นไปได้: ทอด อบ ปิ้ง ย่าง อบแห้ง ปิ้งขนมปัง ทลายน้ำแข็ง อุ่น และอีกมากมาย

    สูตรอาหารหม้อทอด Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในทุกๆ วัน

    สูตรอาหารหม้อทอด Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในทุกๆ วัน

    พบกับสูตรอาหารยั่วน้ำลายนับร้อย* ของ Airfryer ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และใช้งานได้สะดวกสบาย สูตรอาหารในแอปพลิเคชัน HomeID ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับการทำอาหารในทุกๆ วัน

    แรงบันดาลใจในทุกๆ วันสำหรับสูตรอาหารใหม่ตามความต้องการของคุณ

    แรงบันดาลใจในทุกๆ วันสำหรับสูตรอาหารใหม่ตามความต้องการของคุณ

    ค้นหาอาหารแสนอร่อยนับร้อย* ที่คุณสามารถปรุงด้วย Airfryer ของคุณ แล้วจับคู่กับแอป HomeID ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าใด คุณก็จะได้รับคำแนะนำที่เหมาะกับคุณมากเท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HomeID ของเราได้ง่ายๆ จาก Google Play Store หรือ Apple Store แล้วจับคู่กับ Airfryer ของคุณ

    คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับสูตรอาหารที่ละเอียด

    คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับสูตรอาหารที่ละเอียด

    ปลดปล่อยความเป็นเชฟในตัวคุณและกล้าปรุงอาหารหลากหลายเมนูแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ แอป HomeID จะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถปรุงอาหารโฮมเมดที่คุณและครอบครัวรักได้ทุกวัน

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****

    ดูความคืบหน้าในการทำอาหารได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

    เลือกสูตรอาหาร ส่งไปที่หม้อทอด Airfryer และตรวจสอบความคืบหน้าของการปรุงอาหารของคุณ ได้จากบนโซฟาอันนุ่มสบาย เมื่ออาหารของคุณพร้อม คุณจะได้รับการแจ้งเตือน

    ฟังก์ชันอุ่นอาหาร

    เพลิดเพลินกับอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเข้าสู่โหมดการอุ่นอาหาร อาหารคุณจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้นานถึง 30 นาที

    ใช้ได้กับ Amazon Alexa

    เปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียง สามารถใช้ได้กับ Amazon Alexa

    หน้าจอสัมผัสพร้อม 7 การตั้งค่าล่วงหน้า

    แตะที่ปุ่มและปรุงอาหาร โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยอาหารว่างแช่แข็ง มันฝรั่งสด เนื้อ ปลา น่องไก่ เค้ก หรือแม้กระทั่งผักย่าง

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป

    ขนาด XL เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

    Philips Airfryer XL ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.2 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 6.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารสำหรับ 5 คนในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000 วัตต์

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      โปรแกรม
      7 การตั้งค่าล่วงหน้า
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี Rapid Air
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงเดี่ยว
      การเชื่อมต่อ
      เชื่อมแล้ว

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.55 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      403x315x307 มม.

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    • *เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
    • ** เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • **เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่คำนวณจากการวัดภายในห้องปฏิบัติการโดยใช้ผลิตภัณฑ์รุ่น HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880

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