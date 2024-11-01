HD9280/90
อร่อย สุขภาพดีกว่า สะดวกกว่าด้วยการสั่งงานผ่านมือถือ
เลือกจากอาหารแสนอร่อยนับร้อยเมนู* ที่แนะนำตามความต้องการของคุณ จับคู่กับแอป HomeID เลือกสูตรอาหารแล้วส่งไปที่ Airfryer ของคุณ ตรวจดูความพร้อมของอาหารของคุณได้จากโซฟาอันนุ่มสบายของคุณ แอปจะแจ้งเตือนเมื่ออาหารของคุณพร้อม!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน
Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*
หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips Airfryer เปิดโลกความเป็นไปได้: ทอด อบ ปิ้ง ย่าง อบแห้ง ปิ้งขนมปัง ทลายน้ำแข็ง อุ่น และอีกมากมาย
พบกับสูตรอาหารยั่วน้ำลายนับร้อย* ของ Airfryer ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และใช้งานได้สะดวกสบาย สูตรอาหารในแอปพลิเคชัน HomeID ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับการทำอาหารในทุกๆ วัน
ค้นหาอาหารแสนอร่อยนับร้อย* ที่คุณสามารถปรุงด้วย Airfryer ของคุณ แล้วจับคู่กับแอป HomeID ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าใด คุณก็จะได้รับคำแนะนำที่เหมาะกับคุณมากเท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HomeID ของเราได้ง่ายๆ จาก Google Play Store หรือ Apple Store แล้วจับคู่กับ Airfryer ของคุณ
ปลดปล่อยความเป็นเชฟในตัวคุณและกล้าปรุงอาหารหลากหลายเมนูแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ แอป HomeID จะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถปรุงอาหารโฮมเมดที่คุณและครอบครัวรักได้ทุกวัน
Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****
เลือกสูตรอาหาร ส่งไปที่หม้อทอด Airfryer และตรวจสอบความคืบหน้าของการปรุงอาหารของคุณ ได้จากบนโซฟาอันนุ่มสบาย เมื่ออาหารของคุณพร้อม คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
เพลิดเพลินกับอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเข้าสู่โหมดการอุ่นอาหาร อาหารคุณจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้นานถึง 30 นาที
เปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียง สามารถใช้ได้กับ Amazon Alexa
แตะที่ปุ่มและปรุงอาหาร โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยอาหารว่างแช่แข็ง มันฝรั่งสด เนื้อ ปลา น่องไก่ เค้ก หรือแม้กระทั่งผักย่าง
ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป
Philips Airfryer XL ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.2 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 6.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารสำหรับ 5 คนในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ
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