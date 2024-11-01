HD9925/00
อุปกรณ์เสริมสำหรับทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณ
ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับการอบ HD9925/00 ของ Philips Airfryer นี้ ทำให้คุณสามารถทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการอบเค้ก ขนมปัง กราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมาย ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ลิ้นชักทอดและตะกร้าอาหารสามารถถอดออกได้ อุปกรณ์เหล่านี้เคลือบป้องกันอาหารติดและสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับการอบของ Philips Airfryer นี้ ทำให้คุณสามารถทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการอบเค้ก ขนมปัง กราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมาย ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ!
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