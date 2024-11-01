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  • อุปกรณ์เสริมสำหรับทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณ อุปกรณ์เสริมสำหรับทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณ อุปกรณ์เสริมสำหรับทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณ

    Viva Collection Airfryer

    HD9925/00

    อุปกรณ์เสริมสำหรับทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณ

    ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับการอบ HD9925/00 ของ Philips Airfryer นี้ ทำให้คุณสามารถทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการอบเค้ก ขนมปัง กราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมาย ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ!

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    Viva Collection Airfryer

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    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    ลิ้นชักทอดและตะกร้าอาหารสามารถถอดออกได้ อุปกรณ์เหล่านี้เคลือบป้องกันอาหารติดและสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมการอบเพื่อการทำสูตรอาหารสูตรอบแสนโปรดของคุณ

    อุปกรณ์เสริมการอบเพื่อการทำสูตรอาหารสูตรอบแสนโปรดของคุณ

    ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับการอบของ Philips Airfryer นี้ ทำให้คุณสามารถทำสูตรอาหารอบแสนโปรดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการอบเค้ก ขนมปัง กราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมาย ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความจุ
      1.3 ลิตร

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      เคลือบสารกันติด
      มี
    Badge-D2C

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