HD9925/01
ชุดอบขนมขนาด L
ชุดอบขนมขนาด L เป็นอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายความสามารถรอบด้านของ Airfryer ที่กะทัดรัดของคุณ ปรุงและอบลาซานญ่า คาสเซอโรล แกง ซุป เค้ก มัฟฟิน...และอีกมากมาย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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อุปกรณ์เสริมการอบ คุณสามารถอบขนมสูตรโปรดได้ทุกสูตรด้วยชุดอบขนม Philips Airfryer ขนาด L โดยมีความจุ 1.3 ลิตร เหมาะสำหรับทำคัพเค้ก บราวนี่ เค้กชิ้นเล็กๆ รวมถึงทำขนมสูตรอื่นๆ ได้ด้วย เชิญเข้ามาใช้กันได้เลย!
คุณสามารถแกะมัฟฟินหรือคัพเค้กออกจากถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ได้ง่่ายเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำมีความยืดหยุ่น ทั้งยังมีขอบหยักเป็นคลื่นทำให้ถ้วยมัฟฟินดูดียิ่งขึ้น! หนำซ้ำยังทำจากซิลิโคนไร้กลิ่น จึงสามารถใช้ถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้!
แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips HomeID จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านคน ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น ขยายขอบเขตการทำอาหารของคุณ ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับคำแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น*
อุปกรณ์เสริมการอบและถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นไปอีก!
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
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