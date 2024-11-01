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  • ชุดอบขนมขนาด L ชุดอบขนมขนาด L ชุดอบขนมขนาด L

    อุปกรณ์เสริมของ Airfryer ชุดอบขนมขนาด L

    HD9925/01

    ชุดอบขนมขนาด L

    ชุดอบขนมขนาด L เป็นอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายความสามารถรอบด้านของ Airfryer ที่กะทัดรัดของคุณ ปรุงและอบลาซานญ่า คาสเซอโรล แกง ซุป เค้ก มัฟฟิน...และอีกมากมาย!

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    อุปกรณ์เสริมของ Airfryer ชุดอบขนมขนาด L

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    ชุดอบขนมขนาด L

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    อุปกรณ์เสริมการอบ

    อุปกรณ์เสริมการอบ

    อุปกรณ์เสริมการอบ คุณสามารถอบขนมสูตรโปรดได้ทุกสูตรด้วยชุดอบขนม Philips Airfryer ขนาด L โดยมีความจุ 1.3 ลิตร เหมาะสำหรับทำคัพเค้ก บราวนี่ เค้กชิ้นเล็กๆ รวมถึงทำขนมสูตรอื่นๆ ได้ด้วย เชิญเข้ามาใช้กันได้เลย!

    ถ้วยมัฟฟินซิลิโคน 7 ถ้วยสำหรับอาหารอบที่แตกต่างกัน

    ถ้วยมัฟฟินซิลิโคน 7 ถ้วยสำหรับอาหารอบที่แตกต่างกัน

    คุณสามารถแกะมัฟฟินหรือคัพเค้กออกจากถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ได้ง่่ายเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำมีความยืดหยุ่น ทั้งยังมีขอบหยักเป็นคลื่นทำให้ถ้วยมัฟฟินดูดียิ่งขึ้น! หนำซ้ำยังทำจากซิลิโคนไร้กลิ่น จึงสามารถใช้ถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้!

    แรงบรรดาลใจทดลองสูตรใหม่ในทุกๆ วัน

    แรงบรรดาลใจทดลองสูตรใหม่ในทุกๆ วัน

    แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips HomeID จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านคน ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น ขยายขอบเขตการทำอาหารของคุณ ยิ่งคุณใช้ HomeID มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับคำแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น*

    ทำความสะอาดและจัดเก็บง่าย

    ทำความสะอาดและจัดเก็บง่าย

    อุปกรณ์เสริมการอบและถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นไปอีก!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      เหล็กชุบ

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      หมายเลขในแพ็ค
      1
      อัตราการประหยัดพลังงาน
      ไม่มี
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      174
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      164
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      74
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.342 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      210
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      210
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      90
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.46 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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