HD9950/01
ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร
ด้วยชุดอาหารปาร์ตี้มือโปรของ Philips แบบพิเศษนี้ คุณสามารถจัดปาร์ตี้ที่สนุกสนานและดีต่อสุขภาพด้วยเมนูพาสต้าที่คุณชื่นชอบได้ทั้งหมด เพิ่มพื้นที่ปรุงอาหารของ Aifryer ให้สูงสุดด้วยอุปกรณ์เสริมสองชั้นและที่แยกอาหารดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips NutriU จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านคน ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น NutriU ยิ่งใช้ข้อแนะนำยิ่งเฉพาะเจาะจง*
คุณสามารถใส่ Airfryer สองชั้นและอุปกรณ์แยกอาหารเหล่านี้ลงในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารกับหม้อทอด Airfryer ด้วยอุปกรณ์เสริมดับเบิลเลเยอร์ คุณสามารถอบ ย่าง หรือทอดเบอร์เกอร์รสเลิศ ปีกไก่ ปลา และอื่นๆ ได้ง่ายอย่างมีสุขภาพดี
แยกพื้นที่ปรุงอาหารของ Airfryer ด้วยที่แยกอาหารเพื่อความอเนกประสงค์ยิ่งขึ้น ทำให้อบ ย่าง หรือทอดรายการอาหารต่างๆ ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องผสม
การใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์และการตกแต่ง
พร้อมอุปกรณ์เสริม
ความยั่งยืน
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