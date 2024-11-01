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  • ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร
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    ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร

    HD9950/01

    ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร

    ด้วยชุดอาหารปาร์ตี้มือโปรของ Philips แบบพิเศษนี้ คุณสามารถจัดปาร์ตี้ที่สนุกสนานและดีต่อสุขภาพด้วยเมนูพาสต้าที่คุณชื่นชอบได้ทั้งหมด เพิ่มพื้นที่ปรุงอาหารของ Aifryer ให้สูงสุดด้วยอุปกรณ์เสริมสองชั้นและที่แยกอาหาร

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    ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร

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    อุปกรณ์และเคล็ดลับ Airfryer แบบมือโปร

    • ชุดอาหารปาร์ตี้มือโปร
    • อุปกรณ์เสริมสองชั้น 1 ชุด
    • ที่แยกอาหาร 1 ชุด
    แรงบันดาลใจทุกๆ วันสำหรับคุณโดยเฉพาะ

    แรงบันดาลใจทุกๆ วันสำหรับคุณโดยเฉพาะ

    แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips NutriU จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านคน ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น NutriU ยิ่งใช้ข้อแนะนำยิ่งเฉพาะเจาะจง*

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    คุณสามารถใส่ Airfryer สองชั้นและอุปกรณ์แยกอาหารเหล่านี้ลงในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เพิ่มพื้นที่การปรุงอาหารของคุณเป็นสองเท่าด้วยอุปกรณ์เสริมสองชั้น

    เพิ่มพื้นที่การปรุงอาหารของคุณเป็นสองเท่าด้วยอุปกรณ์เสริมสองชั้น

    เพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารกับหม้อทอด Airfryer ด้วยอุปกรณ์เสริมดับเบิลเลเยอร์ คุณสามารถอบ ย่าง หรือทอดเบอร์เกอร์รสเลิศ ปีกไก่ ปลา และอื่นๆ ได้ง่ายอย่างมีสุขภาพดี

    แยกพื้นที่ปรุงอาหารของ Airfryer ด้วยที่แยกอาหาร

    แยกพื้นที่ปรุงอาหารของ Airfryer ด้วยที่แยกอาหาร

    แยกพื้นที่ปรุงอาหารของ Airfryer ด้วยที่แยกอาหารเพื่อความอเนกประสงค์ยิ่งขึ้น ทำให้อบ ย่าง หรือทอดรายการอาหารต่างๆ ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องผสม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

      สามารถใช้งานได้กับ
      HD9630, HD9750, HD9650, HD9651, HD9652, HD9653, HD9654, HD9762, HD9765, HD9860, HD9861, HD9863, HD9867, HD9870

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      240 x 240 x 90  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      0.584  kg

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      เหล็กชุบ

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมสองชั้น
      มี
      ที่แยกอาหาร
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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