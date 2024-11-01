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    Satinelle เครื่องกำจัดขน Satinelle

    HP6400/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    อวดเรียวขาสวยยาวนาน

    มีความสุขกับเรียวขาที่เรียบเนียนด้วยเครื่องกำจัดขนจาก Philips ที่ถอนขนได้ลึกถึงราก สำหรับการกำจัดขนที่ยอดเยี่ยมให้เรียวขาของคุณเรียบเนียนไร้ขนได้นานถึง 4 สัปดาห์

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,990.00

    Satinelle เครื่องกำจัดขน Satinelle

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    เครื่องกำจัดขนมีระบบการกำจัดที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผิวคุณเรียบเนียนและปราศจากขนเส้นสั้นๆ นานนับสัปดาห์

    ด้ามจับถนัดมือ รูปทรงสะดวกต่อการใช้งาน

    ด้ามจับถนัดมือ รูปทรงสะดวกต่อการใช้งาน

    รูปทรงกลมเหมาะกระชับมือเพื่อให้กำจัดเส้นขนได้สะดวกสบาย ทั้งยังดูดีอีกด้วย!

    ตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อการกำจัดขนที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อการกำจัดขนที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ปรับความเร็วพิเศษสำหรับขนเส้นเล็กและการใช้ในบริเวณที่ยุ่งยากต่อการโกน

    หัวโกนกำจัดขนสามารถล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัยที่ดีและทำความสะอาดได้ง่าย

    หัวโกนกำจัดขนสามารถล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัยที่ดีและทำความสะอาดได้ง่าย

    เครื่องกำจัดขนมีหัวโกนกำจัดขนที่สามารถล้างได้ ช่วยให้คุณทำความสะอาดโดยเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านได้เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      การใช้พลังงาน
      7.5  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      100-240  V
      จำนวนจุดจับเส้นขน
      20
      จำนวนแผ่นดิสก์
      21
      จำนวนการถอน/วินาที ความเร็ว 1
      600
      จำนวนการถอน/วินาที ความเร็ว 2
      733

    • คุณสมบัติ

      การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับ
      ใช่
      ระบบกำจัดขนแบบโลหะ
      ใช่
    Badge-D2C

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