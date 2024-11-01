HP6400/00
อวดเรียวขาสวยยาวนาน
มีความสุขกับเรียวขาที่เรียบเนียนด้วยเครื่องกำจัดขนจาก Philips ที่ถอนขนได้ลึกถึงราก สำหรับการกำจัดขนที่ยอดเยี่ยมให้เรียวขาของคุณเรียบเนียนไร้ขนได้นานถึง 4 สัปดาห์ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องกำจัดขนมีระบบการกำจัดที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผิวคุณเรียบเนียนและปราศจากขนเส้นสั้นๆ นานนับสัปดาห์
รูปทรงกลมเหมาะกระชับมือเพื่อให้กำจัดเส้นขนได้สะดวกสบาย ทั้งยังดูดีอีกด้วย!
ปรับความเร็วพิเศษสำหรับขนเส้นเล็กและการใช้ในบริเวณที่ยุ่งยากต่อการโกน
เครื่องกำจัดขนมีหัวโกนกำจัดขนที่สามารถล้างได้ ช่วยให้คุณทำความสะอาดโดยเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านได้เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
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