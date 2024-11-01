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โกนได้แนบสนิทเสมอ
ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เครื่องโกนหนวด Philips มีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
หัวโกน
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