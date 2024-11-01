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  • โกนได้แนบสนิทเสมอ โกนได้แนบสนิทเสมอ โกนได้แนบสนิทเสมอ

    หัวโกน

    HQ6/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนได้แนบสนิทเสมอ

    ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี

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    หัวโกน

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    • Lift & Cut
    • 1 หัวโกน
    เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

    เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    ระบบ Precision Cutting

    ระบบ Precision Cutting

    เครื่องโกนหนวด Philips มีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวโกน

      หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
      1
      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ665
      • HQ6825
      • HQ6826
      • HQ6827
      • HQ6828
      • HQ6830
      • HQ6848
      • HQ6865
      • HQ6867
      • HQ6885
      • HQ6888
      • HQ6889
      • HQ6893
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
    Badge-D2C

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