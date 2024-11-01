HQ7160/16
โกนหนวดแนบสนิท
เครื่องโกนหนวดนี้มีระบบการโกนที่แม่นยำอันเป็นเอกลักษณ์ หัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาวและช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก และเครื่องโกนหนวดนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณได้แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น
เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย
ที่กันจอนขนาดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อการโกนหนวดและกันจอนด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม
ล้างเครื่องโกนหนวด Philips ที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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