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  • โกนหนวดแนบสนิท โกนหนวดแนบสนิท โกนหนวดแนบสนิท

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

    HQ7160/16

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนหนวดแนบสนิท

    เครื่องโกนหนวดนี้มีระบบการโกนที่แม่นยำอันเป็นเอกลักษณ์ หัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาวและช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก และเครื่องโกนหนวดนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย

    Unfortunately this product is no longer available

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

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    โกนหนวดแนบสนิท

    โกนหนวดเส้นสั้นที่สุดได้อย่างง่ายดาย

    หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

    หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

    ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณได้แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น

    ระบบ Precision Cutting

    ระบบ Precision Cutting

    เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

    ระบบ Reflex Action

    ระบบ Reflex Action

    หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย

    สปริงปลดที่กันจอนแบบ pop-up

    ที่กันจอนขนาดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อการโกนหนวดและกันจอนด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม

    เครื่องโกนหนวดที่ล้างทำความสะอาดได้

    ล้างเครื่องโกนหนวด Philips ที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      30  นาที

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • ระบบ Precision Cutting
      • เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut
      Contour Following
      • ระบบ Reflex Action
      • หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ
      จัดแต่งทรง
      ที่กันจอน

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      ล้างทำความสะอาดได้
      การชาร์จ
      • มีสาย/ไร้สาย
      • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
      จอแสดงผล
      • ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
      • ไฟแสดงการชาร์จ
      การชาร์จ
      1 ชั่วโมง
      เวลาในการโกน
      10 วัน

    Badge-D2C

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