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    หัวโกน

    HQ8/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนได้แนบสนิทเสมอ

    ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี

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    หัวโกน

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    โกนได้แนบสนิทเสมอ

    เปลี่ยนหัวโกนทุก 2 ปีเพื่อผลลัพธ์การโกนที่ดีที่สุด

    • DualPrecision
    • 2 หัวโกน
    เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

    เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    ระบบ Precision Cutting

    ระบบ Precision Cutting

    เครื่องโกนหนวด Philips มีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

    หัวโกนที่โกนได้นุ่มนวล

    หัวโกนที่โกนได้นุ่มนวล

    การออกแบบหัวโกนของ Philips มอบการโกนที่เกลี้ยงเกลาและอ่อนโยนต่อผิว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวโกน

      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
      หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
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    Badge-D2C

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