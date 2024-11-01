HR1607/00
อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพทำได้ง่าย
เครื่องปั่นมือถือคอลเลคชัน Daily จาก Philips ผสานพลังแรง 550 วัตต์ พร้อมมีขาตั้งเครื่องปั่นที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เครื่องบดสับ และที่ตี ด้วยเครื่องปั่นนี้คุณสามารถปั่นซุปเนื้อเนียน สับสมุนไพร และตีวิปครีมได้ การเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยระบบปลดล็อค 2 ปุ่มของเครื่องปั่นมือถือ Philips ทำให้ถอดแท่งปั่นเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่องปั่นมือถือคอลเลคชัน Daily มีด้ามจับขนาดเล็กเหมาะมือสำหรับทุกคน
มอเตอร์ 550 วัตต์ แข็งแรงสำหรับส่วนผสมที่แข็งที่สุด
Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
ด้วยอุปกรณ์เสริมของเครื่องปั่นมือถือ Philips คุณสามารถหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมได้
อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์
ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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