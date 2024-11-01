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  • อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพทำได้ง่าย อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพทำได้ง่าย อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพทำได้ง่าย

    Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

    HR1607/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพทำได้ง่าย

    เครื่องปั่นมือถือคอลเลคชัน Daily จาก Philips ผสานพลังแรง 550 วัตต์ พร้อมมีขาตั้งเครื่องปั่นที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เครื่องบดสับ และที่ตี ด้วยเครื่องปั่นนี้คุณสามารถปั่นซุปเนื้อเนียน สับสมุนไพร และตีวิปครีมได้ การเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,990.00

    Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

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    สำหรับซุปปั่นและสมุนไพรสับสมบูรณ์แบบ

    • แท่งเหล็กปั่น 550 วัตต์
    • ProMix
    • ถ้วยบีเกอร์ 0.5 ลิตร เครื่องบดสับ ที่ตี
    • ความเร็ว 1 ระดับ
    ระบบปลดล็อค 2 ปุ่มเพื่อการถอดแท่งปั่นออกได้อย่างง่ายดาย

    ระบบปลดล็อค 2 ปุ่มเพื่อการถอดแท่งปั่นออกได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยระบบปลดล็อค 2 ปุ่มของเครื่องปั่นมือถือ Philips ทำให้ถอดแท่งปั่นเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

    ด้ามจับขนาดเล็กเหมาะมือสำหรับทุกคน

    ด้ามจับขนาดเล็กเหมาะมือสำหรับทุกคน

    เครื่องปั่นมือถือคอลเลคชัน Daily มีด้ามจับขนาดเล็กเหมาะมือสำหรับทุกคน

    มอเตอร์ 550 วัตต์ แข็งแรง

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    มอเตอร์ 550 วัตต์ แข็งแรงสำหรับส่วนผสมที่แข็งที่สุด

    การหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

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    Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

    เครื่องบดสับสำหรับการหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอม

    เครื่องบดสับสำหรับการหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอม

    ด้วยอุปกรณ์เสริมของเครื่องปั่นมือถือ Philips คุณสามารถหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมได้

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      PP และยาง
      สี
      สีขาว
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
      โลหะ

    • อุปกรณ์เสริม

      เครื่องบดสับ
      เครื่องบดสับขนาดเล็ก
      ถ้วยบีเกอร์
      0.5 ลิตร
      ที่ตี
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      550  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220V-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ด้ามจับถอดได้
      มี 2 ปุ่ม
      การตั้งค่าความเร็ว
      1

    Badge-D2C

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