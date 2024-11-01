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    Viva Collection เครื่องปั่นมือถือ

    HR1617/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงเองได้ทุกวัน

    เครื่องปั่นมือถือ Philips HR1617/00 ผสานพลังแรง 650 วัตต์กับใบมีด Double-Action และการตั้งค่าความเร็วหลายระดับช่วยให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน!

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,790.00

    Viva Collection เครื่องปั่นมือถือ

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    เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงเองได้ทุกวัน

    ปั่น บดสับ และผสมอาหารด้วยความเร็วต่างๆ

    • แท่งเหล็กปั่น 650 วัตต์
    • มีด Double Action
    • บีเกอร์ 1.7L เครื่องบดสับ XL ที่ตี
    • ความเร็ว 16 ระดับ + เทอร์โบ
    เลือกความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนผสมทุกประเภท

    เลือกความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนผสมทุกประเภท

    พร้อมการตั้งค่าความเร็ว 16 ระดับ คุณสามารถเลือกความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนผสมทุกประเภท เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์เนื้อเนียนนุ่มหรือสม่ำเสมอ

    ปุ่ม Turbo พลังแรงพิเศษสำหรับส่วนผสมที่แข็ง

    ปุ่ม Turbo พลังแรงพิเศษสำหรับส่วนผสมที่แข็ง

    สำหรับส่วนผสมที่แข็งมาก

    Double Action ระบบใบมีดแฝด

    Double Action ระบบใบมีดแฝด

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

    ไม่กระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก เช่น ถั่ว หัวหอม เนื้อและอื่นๆ

    ถ้วยบีเกอร์รูปทรงรีขนาด 1.7 ลิตรสำหรับการเตรียมอาหารและจัดเก็บเครื่อง

    ถ้วยบีเกอร์รูปทรงรีขนาด 1.7 ลิตรสำหรับการเตรียมอาหารและจัดเก็บเครื่อง

    ที่ตีเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับวิปครีมและมายองเนส

    ที่ตีเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับวิปครีมและมายองเนส

    พลังมอเตอร์แรง 650 วัตต์

    พลังมอเตอร์แรง 650 วัตต์

    ที่จับและปุ่มสัมผัสนุ่ม

    ที่จับและปุ่มสัมผัสนุ่มให้ความรู้สึกสบายขณะใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      PP และยาง
      สี
      สีขาวและลาเวนเดอร์
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
      โลหะ
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      SAN

    • อุปกรณ์เสริม

      เครื่องบดสับ
      เครื่องบดสับขนาด XL
      ที่ตี
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุถ้วยบีเกอร์
      1.7  L
      ความยาวสายไฟ
      1.3  m
      ขนาดวัตต์
      650  W
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ด้ามจับถอดได้
      มี 2 ปุ่ม
      การตั้งค่าความเร็ว
      16
      ฟังก์ชันเทอร์โบ
      มี

    Badge-D2C

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