Viva Collection เครื่องปั่นมือถือ
เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงเองได้ทุกวัน
เครื่องปั่นมือถือ Philips HR1617/00 ผสานพลังแรง 650 วัตต์กับใบมีด Double-Action และการตั้งค่าความเร็วหลายระดับช่วยให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน! ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,790.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Viva Collection เครื่องปั่นมือถือ
เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงเองได้ทุกวัน
ปั่น บดสับ และผสมอาหารด้วยความเร็วต่างๆ
- แท่งเหล็กปั่น 650 วัตต์
- มีด Double Action
- บีเกอร์ 1.7L เครื่องบดสับ XL ที่ตี
- ความเร็ว 16 ระดับ + เทอร์โบ
เลือกความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนผสมทุกประเภท
พร้อมการตั้งค่าความเร็ว 16 ระดับ คุณสามารถเลือกความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนผสมทุกประเภท เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์เนื้อเนียนนุ่มหรือสม่ำเสมอ
ปุ่ม Turbo พลังแรงพิเศษสำหรับส่วนผสมที่แข็ง
สำหรับส่วนผสมที่แข็งมาก
Double Action ระบบใบมีดแฝด
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น
ไม่กระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก เช่น ถั่ว หัวหอม เนื้อและอื่นๆ
ถ้วยบีเกอร์รูปทรงรีขนาด 1.7 ลิตรสำหรับการเตรียมอาหารและจัดเก็บเครื่อง
ที่ตีเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับวิปครีมและมายองเนส
ที่จับและปุ่มสัมผัสนุ่ม
ที่จับและปุ่มสัมผัสนุ่มให้ความรู้สึกสบายขณะใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลด้านการออกแบบ
- ตัวเครื่อง
-
PP และยาง
- สี
-
สีขาวและลาเวนเดอร์
- วัสดุผลิตใบมีด
-
สเตนเลสสตีล
- วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
-
โลหะ
- วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
-
SAN
-
อุปกรณ์เสริม
- เครื่องบดสับ
-
เครื่องบดสับขนาด XL
- ที่ตี
-
มี
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240
V
- ความจุถ้วยบีเกอร์
-
1.7
L
- ความยาวสายไฟ
-
1.3
m
- ขนาดวัตต์
-
650
W
- ความถี่
-
50/60
Hz
-
ข้อกำหนดทั่วไป
- ด้ามจับถอดได้
-
มี 2 ปุ่ม
- การตั้งค่าความเร็ว
-
16
- ฟังก์ชันเทอร์โบ
-
มี
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