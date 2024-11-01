Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ
ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขอบเขตด้วยเครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุปโฮมเมดแสนอร่อย สมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และแม้แต่น้ำนมถั่วเหลือง สามารถบดถั่วและเครื่องเทศได้ และแม้แต่สลัด น้ำจิ้ม และซอร์สข้น ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,490.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ
ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
ปั่นสมูทตี้ น้ำผลไม้ และเครื่องเทศเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย
- 350 วัตต์
- ความเร็ว 2 ระดับ
- สีขาว/เงิน
- เครื่องปั่น เครื่องบดสับ เครื่องบด
ที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดออกได้
คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้
ความเร็วหลากหลายระดับสำหรับส่วนผสมที่แข็งและอ่อน
ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ
ใบมีดถอดออกได้
ชุดใบมีดถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย
บดถั่วเปลือกแข็ง เครื่องเทศ และสมุนไพร
บดถั่วเปลือกแข็ง เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
ผักและสมุนไพรสับ
เพลิดเพลินกับสลัดจานโปรดของคุณด้วยผักและสมุนไพรสับ
ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย
ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย
ใช้กับเครื่องล้างจานได้
ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 350 วัตต์ พร้อมตัวเลือกความเร็ว 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม
แผ่นกรองเพื่อแยกกากน้ำผลไม้และน้ำเต้าหู้
บดละเอียดส่วนผสมด้วยเครื่องบด
บดละเอียดส่วนผสมด้วยเครื่องบดแล้วทำน้ำจิ้มและซอร์สข้น
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลด้านการออกแบบ
- สี
-
สีขาวขลิบเงิน
- วัสดุที่ใช้ทำโครงเครื่องและที่ยึด
-
PP
- วัสดุที่ใช้ทำฝาปิด
-
SAN
- วัสดุที่ใช้ทำที่ดัน
-
PP
-
ขนาด
- ขนาดกล่อง (กว้างxสูงxลึก)
-
232 x 330 x 470
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
2.48
kg
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
-
3.59
kg
-
ทำความสะอาดง่าย
- อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
-
มี
-
อุปกรณ์เสริม
- โถเครื่องปั่น
-
ใช่
- เครื่องบดสับ
-
มี
- เหยือกสำหรับใส่น้ำผลไม้
-
มี
- โถบดแห้ง
-
มี
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- ความยาวสายไฟ
-
1.2
m
- กำลังไฟ
-
350
W
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240
V
- ความถี่
-
50/60
Hz
- ที่บรรจุกาก
-
500
ml
- ความจุโถปั่น
-
1
L
-
ข้อกำหนดทั่วไป
- ที่เก็บสายไฟในตัว
-
มี
- การตั้งค่าความเร็ว
-
2
- ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
-
มี
- ขาตั้งแบบดูด
-
ใช่
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