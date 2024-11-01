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    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ

    HR1847/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

    ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขอบเขตด้วยเครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุปโฮมเมดแสนอร่อย สมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และแม้แต่น้ำนมถั่วเหลือง สามารถบดถั่วและเครื่องเทศได้ และแม้แต่สลัด น้ำจิ้ม และซอร์สข้น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,490.00

    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ

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    ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

    ปั่นสมูทตี้ น้ำผลไม้ และเครื่องเทศเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย

    • 350 วัตต์
    • ความเร็ว 2 ระดับ
    • สีขาว/เงิน
    • เครื่องปั่น เครื่องบดสับ เครื่องบด
    ที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดออกได้

    ที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดออกได้

    คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

    ความเร็วหลากหลายระดับสำหรับส่วนผสมที่แข็งและอ่อน

    ความเร็วหลากหลายระดับสำหรับส่วนผสมที่แข็งและอ่อน

    ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ

    ใบมีดถอดออกได้

    ใบมีดถอดออกได้

    ชุดใบมีดถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    บดถั่วเปลือกแข็ง เครื่องเทศ และสมุนไพร

    บดถั่วเปลือกแข็ง เครื่องเทศ และสมุนไพร

    บดถั่วเปลือกแข็ง เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

    ผักและสมุนไพรสับ

    ผักและสมุนไพรสับ

    เพลิดเพลินกับสลัดจานโปรดของคุณด้วยผักและสมุนไพรสับ

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 350 วัตต์ พร้อมตัวเลือกความเร็ว 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 350 วัตต์ พร้อมตัวเลือกความเร็ว 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม

    โถเครื่องปั่น 1000 มล.

    โถเครื่องปั่น 1000 มล.

    แผ่นกรองเพื่อแยกกากน้ำผลไม้และน้ำเต้าหู้

    แผ่นกรองเพื่อแยกกากน้ำผลไม้และน้ำเต้าหู้

    บดละเอียดส่วนผสมด้วยเครื่องบด

    บดละเอียดส่วนผสมด้วยเครื่องบดแล้วทำน้ำจิ้มและซอร์สข้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาวขลิบเงิน
      วัสดุที่ใช้ทำโครงเครื่องและที่ยึด
      PP
      วัสดุที่ใช้ทำฝาปิด
      SAN
      วัสดุที่ใช้ทำที่ดัน
      PP

    • ขนาด

      ขนาดกล่อง (กว้างxสูงxลึก)
      232 x 330 x 470
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.48  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      3.59  kg

    • ทำความสะอาดง่าย

      อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      โถเครื่องปั่น
      ใช่
      เครื่องบดสับ
      มี
      เหยือกสำหรับใส่น้ำผลไม้
      มี
      โถบดแห้ง
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      กำลังไฟ
      350  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ที่บรรจุกาก
      500  ml
      ความจุโถปั่น
      1  L

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      2
      ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
      มี
      ขาตั้งแบบดูด
      ใช่

    Badge-D2C

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