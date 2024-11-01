HR1863/00
สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น การทำความสะอาดที่แสนรวดเร็วในเวลาเพียง 1 นาทีด้วยเทคโนโลยี “QUICKClean” ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น
ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณล้างเครื่องสกัดน้ำผลไม้ได้อย่างรวดเร็วระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ หรือหลังใช้งาน เพียงเทน้ำลงในตัวกดผลไม้เพื่อสร้างน้ำพุที่ช่วยล้างเศษกากที่เหลืออยู่
ด้วยดีไซน์ทรงกลมที่ไร้ซอกมุม เศษกากทั้งหมดจึงถูกรวบรวมไว้ในภาชนะเก็บกากอย่างหมดจด
คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากภาชนะบรรจุ
มอเตอร์ 700 วัตต์อันแข็งแรงเพื่อการปั่น การผสม และการบดอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 75 มม.ช่วยให้คุณคั้นน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน
สัมผัสประสบการณ์การคั้นน้ำผลไม้แบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง ฝาปิดและที่บรรจุกากเป็นแบบใส ทำให้คุณมองเห็นผลไม้และผักที่กำลังถูกคั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อภาชนะเต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องเทกากออกแล้ว
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด