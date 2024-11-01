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  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1863/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น การทำความสะอาดที่แสนรวดเร็วในเวลาเพียง 1 นาทีด้วยเทคโนโลยี “QUICKClean” ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿5,990.00

    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    สกัดน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวและทำความสะอาดได้ใน 1 นาที

    • QuickClean
    • ช่องใส่ผลไม้ขนาด XL ความจุ 2 ลิตร
    • 700 วัตต์
    เทคโนโลยี QuickClean

    เทคโนโลยี QuickClean

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น

    เพียงเทน้ำลงไปเพื่อล้างล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว

    เพียงเทน้ำลงไปเพื่อล้างล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว

    ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณล้างเครื่องสกัดน้ำผลไม้ได้อย่างรวดเร็วระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ หรือหลังใช้งาน เพียงเทน้ำลงในตัวกดผลไม้เพื่อสร้างน้ำพุที่ช่วยล้างเศษกากที่เหลืออยู่

    กากจะตกลงในภาชนะใบเดียวโดยอัตโนมัติ

    กากจะตกลงในภาชนะใบเดียวโดยอัตโนมัติ

    ด้วยดีไซน์ทรงกลมที่ไร้ซอกมุม เศษกากทั้งหมดจึงถูกรวบรวมไว้ในภาชนะเก็บกากอย่างหมดจด

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากภาชนะบรรจุ

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    มอเตอร์ 700 วัตต์อันแข็งแรงเพื่อการปั่น การผสม และการบดอย่างมีประสิทธิภาพ

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 75 มม.ช่วยให้คุณคั้นน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    สัมผัสประสบการณ์การคั้นน้ำผลไม้แบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง ฝาปิดและที่บรรจุกากเป็นแบบใส ทำให้คุณมองเห็นผลไม้และผักที่กำลังถูกคั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อภาชนะเต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องเทกากออกแล้ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    พื้นผิวที่เรียบลื่นและทำความสะอาดง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      เหยือก

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1  m
      กำลังไฟ
      700  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุเหยือก
      0.8  l
      ความจุของภาชนะบรรจุกาก
      1.2  l

    • ดีไซน์

      สี
      สีเมทัลลิก

    • น้ำหนักและขนาด

      เส้นผ่านศูนย์กลางช่องใส่ผลไม้
      75  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Quickclean
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      1

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      อะลูมิเนียม
      เหยือก
      พลาสติก

    Badge-D2C

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