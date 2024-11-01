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  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1863/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น การทำความสะอาดที่แสนรวดเร็วในเวลาเพียง 1 นาทีด้วยเทคโนโลยี “QUICKClean” ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿5,990.00

    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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    สกัดน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวและทำความสะอาดได้ใน 1 นาที

    • 800 วัตต์
    • QuickClean
    • ท่อขนาด XL ขนาด 2 ลิตร
    • ระบบป้องกันน้ำหยด
    ฟังก์ชันทำความสะอาดล่วงหน้าช่วยล้างเส้นใยที่ไม่ต้องการออกไป

    ฟังก์ชันทำความสะอาดล่วงหน้าช่วยล้างเส้นใยที่ไม่ต้องการออกไป

    เครื่องคั้นน้ำผลไม้ของ Philips เป็นเครื่องคั้นแบบแรงเหวี่ยงตัวแรกในตลาดที่มีฟังก์ชันทำความสะอาดล่วงหน้า โดยสามารถเทน้ำลงในแท่งกดผลไม้เพื่อสร้างกระแสน้ำภายในเครื่อง ซึ่งจะช่วยล้างเส้นใยที่ไม่ต้องการออกจากฝาปิด และทำให้ตะแกรงทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

    เทคโนโลยี QuickClean

    เทคโนโลยี QuickClean

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะเก็บกากไว้ที่เดียวในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือในที่บรรจุกากของเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเทกากทิ้งออกจากส่วนอื่น เช่น ฝาปิด อีกต่อไป ด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนผสานกับพื้นผิวเรียบปราศจากซอกมุม คุณจึงสามารถนำกากออกได้ง่าย และที่บรรจุก็ทำความสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    โดยปกติแล้วกากใยจำนวนมากจะติดอยู่ในตะแกรง ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ QuickClean พื้นผิวทั้งหมดของตะแกรงจึงเรียบลื่น ซึ่งช่วยให้คุณล้างเส้นใยต่างๆ ออกได้ด้วยฟองน้ำทั่วไปในครัว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    สัมผัสประสบการณ์การคั้นน้ำผลไม้แบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง ฝาปิดและที่บรรจุกากเป็นแบบใส ทำให้คุณมองเห็นผลไม้และผักที่กำลังถูกคั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อภาชนะเต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องเทกากออกแล้ว

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากภาชนะบรรจุ

    มอเตอร์พลังแรง 800 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 800 วัตต์

    สกัดน้ำจากผักและผลไม้แข็งที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วยพลังมอเตอร์ 800 วัตต์

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 75 มม.ช่วยให้คุณคั้นน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน

    พื้นผิวที่เรียบลื่นและทำความสะอาดง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      อะลูมิเนียม
      สี
      อะลูมิเนียม
      เหยือก
      เหยือก SAN และฝาปิด PS
      วัสดุที่ใช้ทำที่บรรจุกากและที่ดัน
      PS

    • ทำความสะอาดง่าย

      อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      Quickclean
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1  m
      กำลังไฟ
      800  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุ
      2  l
      ความถี่
      50/60  Hz
      ที่บรรจุกาก
      1.2  l
      ช่องใส่ผลไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
      75  mm
      ความจุเหยือกน้ำผลไม้
      800  ml

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      1
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      ล้างล่วงหน้า
      ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
      มี
      ป้องกันน้ำหยด
      มี

    Badge-D2C

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