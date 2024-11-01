HR1863/20
สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น การทำความสะอาดที่แสนรวดเร็วในเวลาเพียง 1 นาทีด้วยเทคโนโลยี “QUICKClean” ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องคั้นน้ำผลไม้ของ Philips เป็นเครื่องคั้นแบบแรงเหวี่ยงตัวแรกในตลาดที่มีฟังก์ชันทำความสะอาดล่วงหน้า โดยสามารถเทน้ำลงในแท่งกดผลไม้เพื่อสร้างกระแสน้ำภายในเครื่อง ซึ่งจะช่วยล้างเส้นใยที่ไม่ต้องการออกจากฝาปิด และทำให้ตะแกรงทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น
เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะเก็บกากไว้ที่เดียวในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือในที่บรรจุกากของเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเทกากทิ้งออกจากส่วนอื่น เช่น ฝาปิด อีกต่อไป ด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนผสานกับพื้นผิวเรียบปราศจากซอกมุม คุณจึงสามารถนำกากออกได้ง่าย และที่บรรจุก็ทำความสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
โดยปกติแล้วกากใยจำนวนมากจะติดอยู่ในตะแกรง ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ QuickClean พื้นผิวทั้งหมดของตะแกรงจึงเรียบลื่น ซึ่งช่วยให้คุณล้างเส้นใยต่างๆ ออกได้ด้วยฟองน้ำทั่วไปในครัว
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว
สัมผัสประสบการณ์การคั้นน้ำผลไม้แบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง ฝาปิดและที่บรรจุกากเป็นแบบใส ทำให้คุณมองเห็นผลไม้และผักที่กำลังถูกคั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อภาชนะเต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องเทกากออกแล้ว
คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากภาชนะบรรจุ
สกัดน้ำจากผักและผลไม้แข็งที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วยพลังมอเตอร์ 800 วัตต์
ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 75 มม.ช่วยให้คุณคั้นน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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