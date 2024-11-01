HR2041/30
ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการปั่นของคุณในแต่ละวัน ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และประสิทธิภาพของใบมีด คุณจึงสามารถปั่นส่วนผสมทั้งหมดและบดน้ำแข็งได้ มอบความสม่ำเสมอที่เนียนละเอียดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยและใช้เวลาไม่นานเลยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเทคโนโลยี 3 ประเภทเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมจะปั่นได้อย่างราบรื่นไม่มีก้อนภายในเวลาเพียง 45 วินาที* มอเตอร์กำลัง 450 วัตต์ขับเคลื่อนกระแสการปั่นเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดหมุนเวียนอย่างทั่วถึง ในขณะที่การออกแบบใบมีดอันสร้างสรรค์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่การตัดให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด โถปั่นได้รับการออกแบบด้วยโครงที่มีเอกลักษณ์เพื่อนำส่วนผสมกลับเข้าสู่กระแสการปั่นอย่างต่อเนื่อง
ใช้ระบบ ProBlend และการตั้งค่า Pulse เพื่อบดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในเวลาเพียง 45 วินาที** เหมาะสำหรับเครื่องดื่มเย็นและสมูทตี้ที่คุณชื่นชอบ และเหมาะสำหรับของหวานสุดพิเศษ
ผลิตเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและเตรียมส่วนผสมสำหรับอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งความเร็ว 1 ระดับและ Pulse ให้เลือก ใช้สำหรับผสมส่วนผสมตั้งแต่สมุนไพร เครื่องเทศ และผัก ไปจนถึงการบดกาแฟ และแม้แต่การบดน้ำแข็งเพื่อทำสมูทตี้เย็นแสนอร่อย
เสิร์ฟเครื่องดื่มได้สูงสุด 5 แก้ว (โดยประมาณขนาดแก้ว 200 มล.) ด้วยความจุที่มีประสิทธิภาพ 1 ลิตร***
ดาวน์โหลดและค้นพบแอป HomeID ที่มีไอเดียมากกว่า 200 รายการเกี่ยวกับวิธีทำเครื่องดื่ม มื้ออาหาร และของว่างที่คุณชื่นชอบด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องปั่นใหม่ของคุณ การทำอาหารเพื่อสุขภาพควรเป็นเรื่องง่ายและทำให้ครอบครัวของคุณอยากลองทำอีก นั่นคือเหตุผลที่แอป NutriU นำเสนอทางเลือกเพื่อสุขภาพที่หลากหลายสำหรับอาหารจานโปรดของคุณ ตั้งแต่ขนมช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพไปจนถึงอาหารจานหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร เราสร้างสรรค์สูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่ลดทอนรสชาติที่อร่อย
เครื่องบดใบมีด 4 แฉกรูปดาวรุ่นใหม่นั้นบดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร็วกว่าถึง 3 เท่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบดกาแฟ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศให้มีเนื้อละเอียดตามต้องการ
เปลี่ยนมาใช้หัวสับเมื่อต้องการหั่นวัตถุดิบอย่างหัวหอม กระเทียม พริก หรือเนื้อ ช่วยให้เตรียมอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เซ็นเซอร์ Motor Thermo Protection (MTP) แบบพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนเกินไป และป้องกันกระแสไฟเกินในระหว่างการใช้งาน
การออกแบบได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะกับสรีระและแข็งแรงทนทาน ในขณะเดียวกันก็ทันสมัยและมีสไตล์ มีขนาดที่เหมาะกับห้องครัวทุกประเภท รูปทรงของโถจับได้สบายมือและปุ่มหมุนช่วยให้ใช้งานง่าย
ใบมีดสแตนเลสทนทานคงความคมและปราศจากสนิมหรือสิ่งสกปรกได้นานยิ่งขึ้น
เครื่องปั่นมีตัวดูดที่ฐานเพื่อความมั่นคงและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สั่นสะเทือนในระหว่างการใช้งาน
เพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้น เครื่องปั่นนี้มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
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