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  • ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที* ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที* ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    3000 Series เครื่องปั่น

    HR2041/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการปั่นของคุณในแต่ละวัน ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และประสิทธิภาพของใบมีด คุณจึงสามารถปั่นส่วนผสมทั้งหมดและบดน้ำแข็งได้ มอบความสม่ำเสมอที่เนียนละเอียดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยและใช้เวลาไม่นานเลย

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    3000 Series เครื่องปั่น

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    ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์

    • ระบบ ProBlend
    • ความจุสูงสุด 1.9 ลิตร
    • ความจุที่มีประสิทธิภาพ 1 ลิตร
    • 1 การตั้งความเร็ว + Pulse
    • โถพลาสติก
    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอที่เรียบเนียน

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอที่เรียบเนียน

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเทคโนโลยี 3 ประเภทเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมจะปั่นได้อย่างราบรื่นไม่มีก้อนภายในเวลาเพียง 45 วินาที* มอเตอร์กำลัง 450 วัตต์ขับเคลื่อนกระแสการปั่นเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดหมุนเวียนอย่างทั่วถึง ในขณะที่การออกแบบใบมีดอันสร้างสรรค์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่การตัดให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด โถปั่นได้รับการออกแบบด้วยโครงที่มีเอกลักษณ์เพื่อนำส่วนผสมกลับเข้าสู่กระแสการปั่นอย่างต่อเนื่อง

    บดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นละเอียดในเวลาเพียง 45 วินาที**

    บดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นละเอียดในเวลาเพียง 45 วินาที**

    ใช้ระบบ ProBlend และการตั้งค่า Pulse เพื่อบดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในเวลาเพียง 45 วินาที** เหมาะสำหรับเครื่องดื่มเย็นและสมูทตี้ที่คุณชื่นชอบ และเหมาะสำหรับของหวานสุดพิเศษ

    การตั้งความเร็ว 1 ระดับ + Pulse ให้เลือก

    การตั้งความเร็ว 1 ระดับ + Pulse ให้เลือก

    ผลิตเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและเตรียมส่วนผสมสำหรับอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งความเร็ว 1 ระดับและ Pulse ให้เลือก ใช้สำหรับผสมส่วนผสมตั้งแต่สมุนไพร เครื่องเทศ และผัก ไปจนถึงการบดกาแฟ และแม้แต่การบดน้ำแข็งเพื่อทำสมูทตี้เย็นแสนอร่อย

    โถปั่นขนาดใหญ่ที่พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัวคุณ

    โถปั่นขนาดใหญ่ที่พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัวคุณ

    เสิร์ฟเครื่องดื่มได้สูงสุด 5 แก้ว (โดยประมาณขนาดแก้ว 200 มล.) ด้วยความจุที่มีประสิทธิภาพ 1 ลิตร***

    ดาวน์โหลดแอป HomeID สำหรับเมนูโปรดของครอบครัวที่ทั้งดีต่อสุขภาพและอร่อย

    ดาวน์โหลดแอป HomeID สำหรับเมนูโปรดของครอบครัวที่ทั้งดีต่อสุขภาพและอร่อย

    ดาวน์โหลดและค้นพบแอป HomeID ที่มีไอเดียมากกว่า 200 รายการเกี่ยวกับวิธีทำเครื่องดื่ม มื้ออาหาร และของว่างที่คุณชื่นชอบด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องปั่นใหม่ของคุณ การทำอาหารเพื่อสุขภาพควรเป็นเรื่องง่ายและทำให้ครอบครัวของคุณอยากลองทำอีก นั่นคือเหตุผลที่แอป NutriU นำเสนอทางเลือกเพื่อสุขภาพที่หลากหลายสำหรับอาหารจานโปรดของคุณ ตั้งแต่ขนมช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพไปจนถึงอาหารจานหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร เราสร้างสรรค์สูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่ลดทอนรสชาติที่อร่อย

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    เครื่องบดใบมีด 4 แฉกรูปดาวรุ่นใหม่นั้นบดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร็วกว่าถึง 3 เท่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบดกาแฟ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศให้มีเนื้อละเอียดตามต้องการ

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    เปลี่ยนมาใช้หัวสับเมื่อต้องการหั่นวัตถุดิบอย่างหัวหอม กระเทียม พริก หรือเนื้อ ช่วยให้เตรียมอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    เซ็นเซอร์ MTP ช่วยป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป

    เซ็นเซอร์ MTP ช่วยป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป

    เซ็นเซอร์ Motor Thermo Protection (MTP) แบบพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนเกินไป และป้องกันกระแสไฟเกินในระหว่างการใช้งาน

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแข็งแรงทนทานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแข็งแรงทนทานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การออกแบบได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะกับสรีระและแข็งแรงทนทาน ในขณะเดียวกันก็ทันสมัยและมีสไตล์ มีขนาดที่เหมาะกับห้องครัวทุกประเภท รูปทรงของโถจับได้สบายมือและปุ่มหมุนช่วยให้ใช้งานง่าย

    ใบมีดสแตนเลสทนทาน

    ใบมีดสแตนเลสทนทาน

    ใบมีดสแตนเลสทนทานคงความคมและปราศจากสนิมหรือสิ่งสกปรกได้นานยิ่งขึ้น

    ตัวดูดที่ฐานทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนระหว่างใช้งาน

    ตัวดูดที่ฐานทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนระหว่างใช้งาน

    เครื่องปั่นมีตัวดูดที่ฐานเพื่อความมั่นคงและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สั่นสะเทือนในระหว่างการใช้งาน

    รับประกัน 2 ปี

    รับประกัน 2 ปี

    เพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้น เครื่องปั่นนี้มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาว

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      เครื่องบดสับ
      มี
      โถบดแห้ง
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450  W
      ความยาวสายไฟ
      0.85  m
      ความจุสูง
      1  l

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      164x192x377  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • เทคโนโลยี Problend พร้อมใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก
      • ความทนทาน: เซนเซอร์ป้องกันความร้อนของมอเตอร์
      • ทำความสะอาดง่าย: ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ขนาดของโถ: ความจุสูงสุด 1.9 ลิตร
      • ขนาดของโถ: ความจุสูง 1 ลิตร
      • การตั้งค่าความเร็ว: ความเร็ว 1 ระดับ+ปั่นเป็นจังหวะ
      • จัดเก็บง่าย: ช่องจัดเก็บสายไฟในตัว
      • ไม่สั่น: ขาตั้งแบบดูด
      • วัสดุของโถ: พลาสติก
      • อุปกรณ์เสริม: โถบดและโถบดสับ
      UI ความเร็ว
      ปุ่มหมุน

    • การตกแต่ง

      วัสดุตัวเครื่อง
      พลาสติก
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก
      วัสดุใบมีด
      สเตนเลสสตีล

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    Badge-D2C

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    • * ทดสอบในโหมด MAX กับสูตรอาหารที่หลากหลาย
    • **ทดสอบในโหมด PULSE ด้วยก้อนน้ำแข็ง 8 ก้อน (2.5x2.5x2.5 ซม.)
    • *** หากคิดเป็นแก้วขนาด 200มล.

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