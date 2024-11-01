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  • ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที* ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที* ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    3000 Series เครื่องปั่น

    HR2041/50

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการปั่นของคุณในแต่ละวัน ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และประสิทธิภาพของใบมีด คุณจึงสามารถปั่นส่วนผสมทั้งหมดและบดน้ำแข็งได้ มอบความสม่ำเสมอที่เนียนละเอียดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยและใช้เวลาไม่นานเลย

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    3000 Series เครื่องปั่น

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    ผสมเครื่องดื่มได้เนียนนุ่มไม่มีเศษก้อน ภายในเวลาเพียง 45 วินาที*

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์

    • ระบบ ProBlend
    • ความจุสูงสุด 1.9 ลิตร
    • ความจุที่มีประสิทธิภาพ 1 ลิตร
    • 1 การตั้งความเร็ว + Pulse
    • โถพลาสติก
    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอที่เรียบเนียน

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอที่เรียบเนียน

    ระบบ ProBlend ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเทคโนโลยี 3 ประเภทเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมจะปั่นได้อย่างราบรื่นไม่มีก้อนภายในเวลาเพียง 45 วินาที* มอเตอร์กำลัง 450 วัตต์ขับเคลื่อนกระแสการปั่นเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดหมุนเวียนอย่างทั่วถึง ในขณะที่การออกแบบใบมีดอันสร้างสรรค์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่การตัดให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด โถปั่นได้รับการออกแบบด้วยโครงที่มีเอกลักษณ์เพื่อนำส่วนผสมกลับเข้าสู่กระแสการปั่นอย่างต่อเนื่อง

    บดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นละเอียดในเวลาเพียง 45 วินาที**

    บดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นละเอียดในเวลาเพียง 45 วินาที**

    ใช้ระบบ ProBlend และการตั้งค่า Pulse เพื่อบดน้ำแข็งให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในเวลาเพียง 45 วินาที** เหมาะสำหรับเครื่องดื่มเย็นและสมูทตี้ที่คุณชื่นชอบ และเหมาะสำหรับของหวานสุดพิเศษ

    การตั้งความเร็ว 1 ระดับ + Pulse ให้เลือก

    การตั้งความเร็ว 1 ระดับ + Pulse ให้เลือก

    ผลิตเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและเตรียมส่วนผสมสำหรับอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งความเร็ว 1 ระดับและ Pulse ให้เลือก ใช้สำหรับผสมส่วนผสมตั้งแต่สมุนไพร เครื่องเทศ และผัก ไปจนถึงการบดกาแฟ และแม้แต่การบดน้ำแข็งเพื่อทำสมูทตี้เย็นแสนอร่อย

    โถปั่นขนาดใหญ่ที่พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัวคุณ

    โถปั่นขนาดใหญ่ที่พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัวคุณ

    เสิร์ฟเครื่องดื่มได้สูงสุด 5 แก้ว (โดยประมาณขนาดแก้ว 200 มล.) ด้วยความจุที่มีประสิทธิภาพ 1 ลิตร***

    ดาวน์โหลดแอป HomeID สำหรับเมนูโปรดของครอบครัวที่ทั้งดีต่อสุขภาพและอร่อย

    ดาวน์โหลดแอป HomeID สำหรับเมนูโปรดของครอบครัวที่ทั้งดีต่อสุขภาพและอร่อย

    ดาวน์โหลดและค้นพบแอป HomeID ที่มีไอเดียมากกว่า 200 รายการเกี่ยวกับวิธีทำเครื่องดื่ม มื้ออาหาร และของว่างที่คุณชื่นชอบด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องปั่นใหม่ของคุณ การทำอาหารเพื่อสุขภาพควรเป็นเรื่องง่ายและทำให้ครอบครัวของคุณอยากลองทำอีก นั่นคือเหตุผลที่แอป NutriU นำเสนอทางเลือกเพื่อสุขภาพที่หลากหลายสำหรับอาหารจานโปรดของคุณ ตั้งแต่ขนมช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพไปจนถึงอาหารจานหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร เราสร้างสรรค์สูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่ลดทอนรสชาติที่อร่อย

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประมวลผลส่วนผสมต่างๆ

    เครื่องบดใบมีด 4 แฉกรูปดาวรุ่นใหม่นั้นบดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร็วกว่าถึง 3 เท่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบดกาแฟ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศให้มีเนื้อละเอียดตามต้องการ

    เตรียมส่วนผสมชุดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน

    เตรียมส่วนผสมชุดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน

    โถเสริมช่วยให้เตรียมส่วนผสมต่างๆ ได้พร้อมกัน

    เซ็นเซอร์ MTP ช่วยป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป

    เซ็นเซอร์ MTP ช่วยป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป

    เซ็นเซอร์ Motor Thermo Protection (MTP) แบบพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนเกินไป และป้องกันกระแสไฟเกินในระหว่างการใช้งาน

    ใบมีดสแตนเลสทนทาน

    ใบมีดสแตนเลสทนทาน

    ใบมีดสแตนเลสทนทานคงความคมและปราศจากสนิมหรือสิ่งสกปรกได้นานยิ่งขึ้น

    ตัวดูดที่ฐานทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนระหว่างใช้งาน

    ตัวดูดที่ฐานทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนระหว่างใช้งาน

    เครื่องปั่นมีตัวดูดที่ฐานเพื่อความมั่นคงและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สั่นสะเทือนในระหว่างการใช้งาน

    รับประกัน 2 ปี

    รับประกัน 2 ปี

    เพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้น เครื่องปั่นนี้มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแข็งแรงทนทานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแข็งแรงทนทานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การออกแบบได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะกับสรีระและแข็งแรงทนทาน ในขณะเดียวกันก็ทันสมัยและมีสไตล์ มีขนาดที่เหมาะกับห้องครัวทุกประเภท รูปทรงของโถจับได้สบายมือและปุ่มหมุนช่วยให้ใช้งานง่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      ไม่มี
      ฟังก์ชัน
      การผสม การบด
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปั่น
      การรับรอง
      ไม่มี
      ความจุตะแกรง
      ไม่มี
      ความจุแทงค์น้ำ
      ไม่มี
      จำนวนเสิร์ฟ
      4)
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ปุ่มหมุน
      ความยาวสายไฟ
      0.85
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      ตัวจับเวลา
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      ระบบ ProBlend
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      ไม่มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      ไม่มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      อุณหภูมิต่ำสุด
      ไม่มี
      อุณหภูมิสูงสุด
      ไม่มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วาล์วระบายแรงดัน
      ไม่มี
      วัสดุแจกัน
      Plastic SAN
      วัสดุใบมีด
      เหล็กกล้าที่ไร้รอยต่อ
      รอบต่อนาที (RPM)
      19000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      ไม่มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      ไม่มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      Lc = 86dB(A)
      ระดับเสียง (พาวเวอร์)
      ไม่มี
      ระดับเสียง (สลีป)
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      ระยะ Wi-Fi
      ไม่มี
      รับประกัน
      2.
      ระยะเวลาทำความร้อน
      ไม่มี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      ไม่มี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      ไม่มี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 โวลต์
      ความถี่
      50Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี
      อัตราการประหยัดพลังงาน
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      โถบดแห้ง
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      กระปุกพลาสติกเสริม
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ใบรับประกัน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      DFU

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      19.2
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      16.6
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      37.7
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1.468
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      22
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      27.7
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      43.6
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      3.027

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 75% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อินโดนีเซีย

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • * ทดสอบในโหมด MAX กับสูตรอาหารที่หลากหลาย
    • **ทดสอบในโหมด PULSE ด้วยก้อนน้ำแข็ง 8 ก้อน (2.5x2.5x2.5 ซม.)
    • *** หากคิดเป็นแก้วขนาด 200มล.

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