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เครื่องปั่น

HR2067/20

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู

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ปั่นสมูทตี้สุดเข้มข้น ซุปแสนอร่อย และน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • พร้อมโถบดและตัวกรอง

  • 5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

ความเร็ว 5 ระดับ พร้อมปุ่ม Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

เครื่องปั่น Philips มีความเร็วในการปั่นหลายระดับ และความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามการตั้งค่า

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

ใบมีดถอดออกได้

ใบมีดถอดออกได้

ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงเมื่อถอดใบมีดออกจากโถ

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี