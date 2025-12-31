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HR2067/20
ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน
เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
พร้อมโถบดและตัวกรอง
5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
เครื่องปั่น Philips มีความเร็วในการปั่นหลายระดับ และความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามการตั้งค่า
โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงเมื่อถอดใบมีดออกจากโถ
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