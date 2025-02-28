HR2860/80
ใช้ง่ายและแสนสะดวก
เครื่องปั่นขนาด 220W พร้อมด้วยโถ 400 มล., โถบดใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมแบบแห้งและโถบดอีกใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมแบบเปียก, บีเกอร์พร้อมฝาปิด 2 ใบ และการจัดเก็บสายไฟได้สะดวกดูประโยชน์ทั้งหมด
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ข้อมูลจำเพาะด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
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