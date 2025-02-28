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  • ใช้ง่ายและแสนสะดวก ใช้ง่ายและแสนสะดวก ใช้ง่ายและแสนสะดวก

    เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

    HR2860/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ใช้ง่ายและแสนสะดวก

    เครื่องปั่นขนาด 220W พร้อมด้วยโถ 400 มล., โถบดใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมแบบแห้งและโถบดอีกใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมแบบเปียก, บีเกอร์พร้อมฝาปิด 2 ใบ และการจัดเก็บสายไฟได้สะดวก

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    เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

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    ใช้ง่ายและแสนสะดวก

    ในการปั่นส่วนผสมแบบแห้งและแบบเปียก

    • 220 วัตต์
    โถบดแบบเปียก

    โถบดแบบเปียก

    เอกลักษณ์เฉพาะด้วยโถบดเปียกแบบ Click-on ที่สามารถบดสับหัวหอม, กระเทียม, ขิงและพริกได้รวดเร็ว

    บีเกอร์พร้อมฝาปิด 2 ใบ

    บีเกอร์พร้อมฝาปิด 2 ใบ

    บีเกอร์พร้อมฝาปิด 2 ใบ สะดวกต่อการจัดเก็บและพกพา

    โถบดแห้ง

    โถบดแห้ง

    เอกลักษณ์เฉพาะด้วยโถบดแบบ Click-on ที่สามารถบดถั่วเปลือกแข็งและนิ่มได้อย่างรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      PP
      สี
      สีงาช้างเดินเส้นด้วยสีฟ้าประกายมุก
      โถเครื่องปั่น
      SAN
      วัสดุที่ใช้ทำใบมีด
      สแตนเลสสตีล

    • อุปกรณ์เสริม

      โถบดแห้ง
      ใช่

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      220  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุของโถเล็ก
      200  ml
      ความจุโถปั่น
      1,5  l

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      1

    Badge-D2C

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