  การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน

    5000 Series เครื่องผสมอาหาร

    HR3741/00R1

    การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน

    เครื่องผสมอาหาร Philips ช่วยคุณสร้างสรรค์เค้กนุ่มฟู และขนมปังแสนอร่อยสำหรับครอบครัวของคุณ การผสมแบบ Air Conic ช่วยให้ใช้เวลาตีส่วนผสมน้อยลงและได้เค้กที่เนียนขึ้น มอเตอร์ 450 W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

    เร็วขึ้นสูงสุดถึง 25%* ด้วยมอเตอร์ 450W อันทรงพลัง

    • 450 วัตต์
    • ความเร็ว 5 ระดับ + เทอร์โบ
    • สีเทาแคชเมียร์
    หัวตีทรงกรวยเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่

    หัวตีทรงกรวยที่ไม่เหมือนใครช่วยให้อากาศเข้าได้เต็มที่ทำให้แป้งเค้กมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและเนียน

    ปุ่มปลดหัวตีอย่างง่าย

    เพียงกดปุ่มเดียวคุณก็สามารถปลดหัวตีหรือเกลียวนวดแป้งออกได้

    หัวตีประกอบง่าย

    หัวตีได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบแตกต่างกันที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อให้ประกอบได้อย่างง่ายดายเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็ว

    การตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

    ความเร็วหลากหลายให้คุณควบคุมการผสมได้ดีที่สุด

    มอเตอร์กำลัง 450W เพื่องานนวดแป้งที่ยากเย็นที่สุด

    มอเตอร์ 450W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด

    ฟังก์ชันเทอร์โบ

    ฟังก์ชันเทอร์โบช่วยให้คุณมีพลังที่มากขึ้นเมื่อต้องการ

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    สามารถจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยคลิปยึดสายไฟ

    คลิปเก็บสายไฟช่วยให้ห้องครัวของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ที่ตีทรงบอลลูนคู่
      • เครื่องมือสำหรับนวด

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      กำลังไฟ
      450  W
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      สีของแผงควบคุม
      สีเทาแคชเมียร์

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟ
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • ฟังก์ชันเทอร์โบ
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      5 + เทอร์โบ

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      สแตนเลสสตีล

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    • ตีไข่ขาวได้ถึง 4 ฟองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน

