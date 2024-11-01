HR7761/00
เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์รุ่นนี้มีการตั้งค่าสำหรับการใช้งานแบบ 3 in 1 ด้วยโถความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร), เครื่องปั่น และเครื่องบด ทั้งยังมีใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีล 5 แบบเพื่อให้คุณสร้างสรรค์สูตรอาหารต่างๆ ได้หลากหลายโดยไม่เปลืองแรงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โถประกอบอาหารของ Philips มีมอเตอร์พลังแรงพร้อมความเร็ว 2 ระดับและปุ่ม Pulse ให้ทั้งพลังและการควบคุมเพื่อการเตรียมสูตรอาหารที่โปรดปรานทั้งหมดของคุณ
เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!
อุปกรณ์เสริม สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับนวดใช้ในการผสมและนวดแป้งและแป้งดิบ ใบมีดสแตนเลสสตีลสำหรับบดสับใช้ในการจัดเตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผัก ใบมีดแผ่นกลมรูปแบบต่างๆ ใช้ในการหั่นฝอยและขูด โถปั่นทนแรงกระแทกความจุ 1 ลิตร สำหรับการปั่น บด และผสมส่วนผสมต่างๆ ที่ปั่นไข่ใช้ในการจัดเตรียมอาหารประเภทวิปครีมและมายองเนส โถบดใช้ในการบดส่วนผสม เช่น เมล็ดกาแฟ
โถปั่นทนต่อแรงกระแทกขนาด 1.75 ลิตร มีความจุขณะทำงาน 1 ลิตรเพื่อการปั่นสมูทตี้ 5 แก้วในครั้งเดียว
โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว
โถประกอบอาหารของ Philips นี้ได้รับการออกแบบมาให้ประกอบได้ง่าย ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถถอดและประกอบเข้ากันได้ง่าย ด้วยการออกแบบอุปกรณ์เสริมให้มีขนาดที่พอดีในรูปแบบอันชาญฉลาด
เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมตามการใช้งาน (การหั่น การหั่นฝอย การขูด) ในการจัดเตรียมอาหารโปรด และคลิกบนที่ยึดใบมีด
ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอย่างมั่นคงแม้ระหว่างการนวด
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ (ความเร็ว 1) ในการตีวิปครีม ตีไข่ และทำแป้งดิบสำหรับพายและขนมปัง การตั้งค่าความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสำหรับการสับหัวหอมและเนื้อสัตว์ ปั่นซุปและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผัก
จับคู่สีของความเร็วกับสีของอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
การส่งเสริม
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