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  • เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    Viva Collection เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

    HR7761/00

    เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์รุ่นนี้มีการตั้งค่าสำหรับการใช้งานแบบ 3 in 1 ด้วยโถความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร), เครื่องปั่น และเครื่องบด ทั้งยังมีใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีล 5 แบบเพื่อให้คุณสร้างสรรค์สูตรอาหารต่างๆ ได้หลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,990.00

    Viva Collection เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

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    เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    สร้างสรรค์เค้กโฮมเมด, กราแตง (gratin), สลัดและอื่นๆ

    • 750 วัตต์
    • ตั้งค่าแบบ 3 in 1 ขนาดกะทัดรัด
    • โถความจุ 2.1 ลิตร
    • อุปกรณ์เสริมใช้งานได้กว่า 28 ฟังก์ชัน
    มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ ให้การทำงานอันทรงพลัง

    มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ ให้การทำงานอันทรงพลัง

    โถประกอบอาหารของ Philips มีมอเตอร์พลังแรงพร้อมความเร็ว 2 ระดับและปุ่ม Pulse ให้ทั้งพลังและการควบคุมเพื่อการเตรียมสูตรอาหารที่โปรดปรานทั้งหมดของคุณ

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!

    อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานที่มากกว่า 28 ฟังก์ชัน

    อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานที่มากกว่า 28 ฟังก์ชัน

    อุปกรณ์เสริม สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับนวดใช้ในการผสมและนวดแป้งและแป้งดิบ ใบมีดสแตนเลสสตีลสำหรับบดสับใช้ในการจัดเตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผัก ใบมีดแผ่นกลมรูปแบบต่างๆ ใช้ในการหั่นฝอยและขูด โถปั่นทนแรงกระแทกความจุ 1 ลิตร สำหรับการปั่น บด และผสมส่วนผสมต่างๆ ที่ปั่นไข่ใช้ในการจัดเตรียมอาหารประเภทวิปครีมและมายองเนส โถบดใช้ในการบดส่วนผสม เช่น เมล็ดกาแฟ

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทกเพื่อการใช้งานหนัก

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทกเพื่อการใช้งานหนัก

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทกขนาด 1.75 ลิตร มีความจุขณะทำงาน 1 ลิตรเพื่อการปั่นสมูทตี้ 5 แก้วในครั้งเดียว

    ใส่ได้ 5 ส่วนต่อการปั่น 1 ครั้ง

    ใส่ได้ 5 ส่วนต่อการปั่น 1 ครั้ง

    โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว

    ชิ้นส่วนและเครื่องมือประกอบเข้ากันได้ง่าย

    ชิ้นส่วนและเครื่องมือประกอบเข้ากันได้ง่าย

    โถประกอบอาหารของ Philips นี้ได้รับการออกแบบมาให้ประกอบได้ง่าย ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถถอดและประกอบเข้ากันได้ง่าย ด้วยการออกแบบอุปกรณ์เสริมให้มีขนาดที่พอดีในรูปแบบอันชาญฉลาด

    ใบมีดแผ่นกลมใช้ในการหั่น หั่นฝอย และบด

    ใบมีดแผ่นกลมใช้ในการหั่น หั่นฝอย และบด

    เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมตามการใช้งาน (การหั่น การหั่นฝอย การขูด) ในการจัดเตรียมอาหารโปรด และคลิกบนที่ยึดใบมีด

    ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอย่างมั่นคงแม้ระหว่างการนวด

    ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอย่างมั่นคงแม้ระหว่างการนวด

    ฐานแข็งแรงทนทานตั้งอย่างมั่นคงแม้ระหว่างการนวด

    การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม Pulse เพื่อการควบคุมสูงสุด

    การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม Pulse เพื่อการควบคุมสูงสุด

    เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ (ความเร็ว 1) ในการตีวิปครีม ตีไข่ และทำแป้งดิบสำหรับพายและขนมปัง การตั้งค่าความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสำหรับการสับหัวหอมและเนื้อสัตว์ ปั่นซุปและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผัก

    อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมมีรหัสสีและความเร็วผสานกัน

    จับคู่สีของความเร็วกับสีของอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ชุดใบมีดทรง S
      • เครื่องมือสับหยาบ
      • เครื่องมือหั่นแบบหยาบ
      • เครื่องมือตีส่วนผสม
      • เครื่องมือบดละเอียด
      • เครื่องมือหั่นแบบละเอียด
      • เครื่องมือขูด
      • โถ
      • เครื่องมือหั่นเป็นชิ้นยาว
      • เครื่องมือสำหรับนวด
      • โถบดแห้ง

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.0  m
      ความจุของโถ
      2  L
      กำลังไฟ
      750  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุขณะทำงานของโถ
      1.5  L
      ความถี่
      50-60  Hz
      ความจุของโถ
      1.75  L
      ความจุของโถปั่นขณะทำงาน
      1.0  L
      ความจุของโถบด
      250  ml
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      21000  rpm
      รอบต่อนาทีของโถ (สูงสุด)
      1900  rpm

    • ดีไซน์

      สี
      Oyster metallic

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      210x210x368  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      สแตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      พลาสติก SAN

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • การส่งเสริม

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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