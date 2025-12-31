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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTB3560K/98

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลังและภาพระดับ Full HD 1080p ด้วยการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray

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พร้อมมี 3D Blu-ray

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

  • 3D Blu-ray

พร้อม WiFi ให้คุณสนุกกับความบันเทิงได้ง่ายขึ้น

พร้อม WiFi ให้คุณสนุกกับความบันเทิงได้ง่ายขึ้น

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ H.264 HD พร้อมเสียง AAC คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV) และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิตอล HD อย่างแท้จริง

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