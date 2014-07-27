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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 3D Blu-ray

HTB5540D/98

5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound

เพิ่มอรรถรสแก่เพลงและภาพยนตร์ด้วยโฮมเธียเตอร์ Philips รุ่นนี้ ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม 15 มม. แบบกรวยช่วยให้เสียงที่ได้ไม่มีความผิดเพี้ยน พร้อมกับระบบสะท้อนเสียงเบส “โครง' ที่แข็งแรงทรงพลังขึ้นถึง 3 เท่า เต็มพลังเพื่อโน้ตเสียงต่ำที่มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound

  • Crystal Clear Sound

  • Wi-Fi และ Bluetooth? ในตัว

  • ฮับ HDMI และ iPod/iPhone ผ่าน USB

  • 1000 วัตต์

Crystal Clear Sound เพื่อความชัดใสและสมจริง

Crystal Clear Sound เพื่อความชัดใสและสมจริง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

-

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

27/07/2014

Malaysia

Malaysia

GREAT SOUND AND POWERFUL BASS

MUST TRY IT. IT MAKE MY WORLD OF SOUND BECOME REALITY..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5540D 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5540D 5.1 3D Blu-ray Home theater

26/06/2014

Australia

Australia

this product has great featured

Quality sound and quality pictures. But problem has can't convert 2D to 3D

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5540D 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5540D 5.1 3D Blu-ray Home theater

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