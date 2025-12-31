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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTB7530KD/98

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิค 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบภาพยนตร์ในบ้าน Philips HTB7530

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

  • 3D Blu-ray

  • ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง

3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง

ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแค่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิดกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์

มีแท่นวางเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone

มีแท่นวางเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone

ใช้แท่นวางสำหรับ iPod และ iPhone ของคุณ แล้วเพลินไปกับเพลงจาก iPod และ iPhone ในระบบโฮมเธียเตอร์

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