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HTB7590KD/98
เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled
สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิค 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 7000 ซีรี่ส์ จาก Philips
3D Blu-ray
ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone
กลไก CinemaPerfect HD ของ Philips ให้คุณได้สัมผัสกับมาตรฐานใหม่ในการเล่นวิดีโอด้วยความคมชัดและชัดเจน กลไกอัจฉริยะที่ลดความเบลอและปรับภาพให้คมชุดเพื่อยกระดับคุณภาพของภาพวิดีโอให้สูงขึ้นกว่าที่เคย การลดความเบลอวิดีโอและการปรับอัตราส่วนทำหน้าที่ลดความเบลอที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการบีบอัดวิดีโอให้เป็นรูปแบบ MPEG ด้วยการประมวลผลสีที่ได้รับการปรับปรุง กลไลนี้จึงทำให้ภาพชัดเจน มีความลึกบนหน้าจอ
ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแค่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิดกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย
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