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HTD3540/98
พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก
ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์ HTD3540 จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD
DVD
USB 2.0
คาราโอเกะ
ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Athulaj
16/06/2016
Malaysia
dont recomend
Although there are couple of speakers in a set only one is working other is a dummy speaker.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTD3540 5.1 Home theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTD3540 5.1 Home theater
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.