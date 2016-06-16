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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTD3540/98

3

| (1) วิจารณ์

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์ HTD3540 จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงโฮมเธียเตอร์

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

  • DVD

  • USB 2.0

  • คาราโอเกะ

รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรรยากาศในบ้านของคุณ

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

16/06/2016

Malaysia

Malaysia

dont recomend

Although there are couple of speakers in a set only one is working other is a dummy speaker.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTD3540 5.1 Home theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTD3540 5.1 Home theater

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.