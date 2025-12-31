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HTS3100/98
พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ
ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สวยมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติแชนเนล Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่
DivX Ultra
ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้
ลำโพงครอบคลุมทุกย่านความถี่เสียงที่มนุษย์สามารถรับฟังได้ เพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงที่มีความสมจริงตลอดย่านความถี่เสียงซึ่งปกติไม่สามารถสร้างได้จากลำโพงเพียงตัวเดียว ส่งผลให้ลดความผิดเพี้ยนจากการเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการสร้างเสียงที่มีผลกระทบต่อคลื่นเสียง
คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโค่เข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้
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