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ยกเลิกการผลิต
HTS5561/98
เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled
สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิค 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 5000 ซีรี่ส์ จาก Philips
3D Blu-ray
รองรับ iPod/iPhone
ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแค่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิดกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย
จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
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3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Zulq
19/08/2013
Malaysia
Decent Sound but Woofer Needs a Booster
Decent sound but the unpowered woofer lacks the oomph unless you turn the volume real high. I had an older model of a Philips HTS with powered woofer and frankly I like this sound much better.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5561 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5561 5.1 Home theater
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