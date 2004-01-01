HX6052/14
หัวแปรงเพื่อฟันและเหงือกที่บอบบาง
แปรงคราบพลัคทิ้งไปอย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพด้วยหัวแปรงแบบอ่อนโยนสำหรับเปลี่ยนจาก Philips Sonicare หัวแปรงนี้จะทำให้การขจัดคราบพลัคเป็นเรื่องง่ายโดยที่ยังอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก เพื่อประสบการณ์การแปรงฟันที่ดีเกินคาดในทุกวันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การแปรงฟันที่สะอาดหมดจดก็อ่อนโยนได้สำหรับฟันและเหงือกที่บอบบาง หัวแปรงนี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยขนแปรงที่ยาว บาง และนุ่มเป็นพิเศษซึ่งจะช่วยให้การ แปรงฟันเบาสบายในทุกครั้ง
ด้วยขนแปรงที่อัดแน่นกว่า 3,000 เส้น หัวแปรงนี้จะช่วยคุณขจัดคราบพลัคมากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปสูงสุดถึง 10 เท่า แม้ในในบริเวณที่เข้าถึงยาก
แปรงสีฟัน Philips Sonicare ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพพร้อมดูแลฟันและเหงือกของคุณด้วยขนแปรงที่เคลื่อนไหวกว่า 62,000 ครั้ง Sonicare Fluid Action จะช่วยให้ขนแปรงทำความสะอาดด้วยการอัดฉีดของเหลวลงลึกเข้าสู่ช่องฟันตามแนวร่องเหงือก
หัวแปรง Philips Sonicare ทุกรุ่นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าหัวแปรงของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ
คุณรู้หรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากใช้งานครบสามเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้เปลี่ยนหัวแปรงอยู่เป็นประจำ แปรงสีฟัน Philips Sonicare จึงมีเทคโนโลยี BrushSync ที่จะช่วยนับจำนวนครั้งและน้ำหนักมือในการแปรงฟันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนหัวแปรงของคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่
หัวแปรงนี้ใช้กับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น*** เพียงเสียบเข้าหรือดึงออกเพื่อการเปลี่ยนหัวแปรงและการแปรงฟันที่ง่ายดาย
เราพยายามลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสินค้าของเรา พลาสติกที่ใช้ในการผลิตหัวแปรงนี้จึงมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพมากถึง 70%**
หัวแปรงทุกรุ่นของเรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล
